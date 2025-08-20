校長涉性侵 南投罷團控馬文君包庇

「All罷馬」罷團指控立委馬文君與南投縣議長何勝豐交好，而何又與性侵女學生的某國小前校長劉育成關係密切，質疑馬、何是共犯結構，縱容包庇犯罪。（「All罷馬」罷團提供）

2025/08/20 05:30

馬文君陣營未回應 議長何勝豐：沒人敢壓案 籲別亂扯

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投罷免國民黨立委馬文君將在八月廿三日投票，「All罷馬」罷團昨指控，馬擔任五屆立委，南投發生多起校園性平案，卻未曾監督，尤其竹山鎮某國小前校長劉育成性侵女學生，並與南投縣議長何勝豐關係密切，而馬又與何交情良好，選舉常獲助選站台，質疑馬、何就是共犯結構，縱容包庇犯罪，呼籲八二三投下同意罷免，對此，馬文君陣營未回應。

何勝豐則說，他與劉確實熟識，但即便有交情，校長也不能對學生亂來，有關校園性平案，是沒人敢去壓案的，呼籲罷團別扯上馬文君。

2001年起 發生多起校園性平案

「All罷馬」罷團說，南投二○○一年國小棒球教練案，受害學生至少廿二人，二○一九年女高中生案，以及二○二三年爆出來的前國小校長劉育成性侵女學生案，受害學生也達廿九人。

罷團指馬 未能監督及進行修法

罷團指控，馬文君長期擔任立委，卻未能監督校園性平案件，也未能對防止性侵進行修法，特別是劉育成在竹山任教，與何勝豐關係密切，即便長年性侵女學生，在何的施壓護航下，狼師劉育成還能一路高升。

罷團質疑馬文君五任立委毫無作為，就連登記參選立委，也都有何勝豐到場陪同力挺，痛批馬追求政治利益，比學生的權益還重要，並質問馬，之後的選舉還會與何勝豐站在一起嗎？

罷馬領銜人曾郁凱指出，馬、何二人就是共犯結構，導致南投校園性平崩壞，犯罪者不能因與權勢交好，就不用接受制裁，政治權利更不允許拿來包庇犯罪，呼籲投下同意罷免，守護南投下一代。

