基隆重要施政逾5成落後 議員批效能低落

基隆市田寮河水質改善工程去年執行不到一成，遭審計室檢討。（記者盧賢秀攝）

2025/08/20 05:30

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市議會昨天審查基隆市二○二四年總決算，其中列管重要施政計畫超過一半工程落後。市議員張之豪批評市府重大建設執行未達八成的占七十八％，未達一成的有廿八％，施政效能「極為低落」。市府秘書長方定安表示會加強管考與分工，針對落後的建設檢討原因，找出解決方案。

市府︰加強管考 找出解決方案

基隆市審計室指出，市府列管重要施政計畫一五○項，已完成五十二項、未完成九十八項，累計執行落後有七十九項，占計畫總數五十二．六七％，高於二○二三年四十四．九六％，效能過低有必要檢討、加強考核。

請繼續往下閱讀...

執行未達8成重大建設 占78％

市議員陳冠羽、張耿輝提出社會處獨居長者清查等多項施政待檢討；張之豪直批施政效能「極為低落」，他說，市長謝國樑已上任快三年，但審計室揪出五千萬以上重大建設執行未達八成的有七十八％，未達一成的有廿八％，其中工程設計中或設計欠周致變更設計的有十三億占卅八％，合約跨年度或單據未結有八億占廿五％，計畫前置規劃延宕或欠周的有三．五五億占十％；連協調溝通不良未在年度內發包也浪費了四千二百萬元。

9項重大工程 執行未達1成

市府主計處長賴慶純表示，列管五千萬元以上公共工程卅二項共卅八億餘元，實際執行數十四億餘元。執行未達一成的有九項，包括環保局田寮河與旭川河水質改善工程、水陸兩棲運具、社福大樓身障新創基地、南榮公墓生命典藏館、大基隆歷史場景、提升圖書館、博物館及文化館升級和基隆轉運站周邊改善工程等。

方定安表示，會加強管考、建立預警制度，多次發包不出去會檢討原因，提出解決方案，積極爭取中央預算，也會分工協調，定期召開檢討會議，加強管控達到工程進度。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法