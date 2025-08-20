為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    《李四川表態願選新北市長》許淑華：蔣萬安形同「斷手」 皮要繃緊

    2025/08/20 05:30

    〔記者甘孟霖、何玉華／台北報導〕台北市副市長李四川昨對參選新北市長首度鬆口，表示若到明年需要他承擔，他不會排斥，也會承擔；民進黨議員許淑華說，屆時台北市長蔣萬安沒有李四川，等同「斷手」，拚連任皮要繃緊。國民黨議員游淑慧、秦慧珠認為，蔣萬安市政已上手，可放手讓李四川先起跑。民眾黨議員黃瀞瑩則說，現在談選舉還太早。

    游淑慧、秦慧珠籲蔣可放手

    民眾黨主席黃國昌表態參選新北市長後，最新民調顯示李四川仍領先；李四川昨出席市政會議後被問到參選一事時表示，距選舉還有一年多，不能用一份民調就來判斷誰領先。他認為，從去年選總統、今年兩次罷免投票，民眾都希望不要老談選舉，能夠多著墨人民的生活。

    李四川說，國民黨內年輕人人才濟濟，年輕人若能贏，當然由年輕人選，若到明年確實要他承擔，他不會排斥，也會承擔。

    許︰許多市政問題靠李救火

    許淑華說，蔣萬安許多市政問題都由李四川救火，包含輝達能不能進駐北投士林科技園區、社宅、交通、都更等，還有魚果市場、果菜市場等工程專業，一旦李四川離開，讓人擔憂進度會受影響。

    游淑慧認為，另兩名新北市長人選黃國昌、新北市副市長劉和然民調也上升，證明勤跑基層、宣布參選是有用的，蔣萬安市政已上手，該留時間給李四川起跑。秦慧珠說，市政已有副市長張溫德接棒，可以無縫接軌，不用擔心。

    黃瀞瑩說，有好的人選為新北市民努力都是好事，離大選時間還很長，現在談都還太早。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播