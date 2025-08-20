《李四川表態願選新北市長》許淑華：蔣萬安形同「斷手」 皮要繃緊

2025/08/20 05:30

〔記者甘孟霖、何玉華／台北報導〕台北市副市長李四川昨對參選新北市長首度鬆口，表示若到明年需要他承擔，他不會排斥，也會承擔；民進黨議員許淑華說，屆時台北市長蔣萬安沒有李四川，等同「斷手」，拚連任皮要繃緊。國民黨議員游淑慧、秦慧珠認為，蔣萬安市政已上手，可放手讓李四川先起跑。民眾黨議員黃瀞瑩則說，現在談選舉還太早。

游淑慧、秦慧珠籲蔣可放手

民眾黨主席黃國昌表態參選新北市長後，最新民調顯示李四川仍領先；李四川昨出席市政會議後被問到參選一事時表示，距選舉還有一年多，不能用一份民調就來判斷誰領先。他認為，從去年選總統、今年兩次罷免投票，民眾都希望不要老談選舉，能夠多著墨人民的生活。

請繼續往下閱讀...

李四川說，國民黨內年輕人人才濟濟，年輕人若能贏，當然由年輕人選，若到明年確實要他承擔，他不會排斥，也會承擔。

許︰許多市政問題靠李救火

許淑華說，蔣萬安許多市政問題都由李四川救火，包含輝達能不能進駐北投士林科技園區、社宅、交通、都更等，還有魚果市場、果菜市場等工程專業，一旦李四川離開，讓人擔憂進度會受影響。

游淑慧認為，另兩名新北市長人選黃國昌、新北市副市長劉和然民調也上升，證明勤跑基層、宣布參選是有用的，蔣萬安市政已上手，該留時間給李四川起跑。秦慧珠說，市政已有副市長張溫德接棒，可以無縫接軌，不用擔心。

黃瀞瑩說，有好的人選為新北市民努力都是好事，離大選時間還很長，現在談都還太早。

