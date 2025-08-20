為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    涉詐助理費逾232萬 國民黨金門縣議員許玉昭 一審判刑4年

    金門縣國民黨籍議員許玉昭涉詐領助理費，福建金門地方法院昨天宣判，許玉昭應執行有期徒刑四年。（資料照，取自金門縣議會網站）

    金門縣國民黨籍議員許玉昭涉詐領助理費，福建金門地方法院昨天宣判，許玉昭應執行有期徒刑四年。（資料照，取自金門縣議會網站）

    2025/08/20 05:30

    犯罪所得全沒收 本案仍可上訴

    〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣國民黨籍議員許玉昭涉詐領助理費，福建金門地方法院昨天宣判，許玉昭應執行有期徒刑四年，褫奪公權五年，犯罪所得二三二萬九千餘元沒收。許的助理陳翠琴判有期徒刑一年十月，褫奪公權二年，緩刑三年，向公庫支付十萬元。本案可上訴，許玉昭昨不表示意見。

    助理出國期間 仍續請領補助費

    判決書指出，許玉昭二○○二年三月一日起至今，擔任金門縣議會第三屆至第八屆議員，向議會申報聘用許男、楊女、陳翠琴等擔任公費助理。許男、楊女均曾於擔任公費助理期間出國，未實際執行助理業務，許仍持續向議會請領公費助理補助費。

    判決書指出，許玉昭聘用陳翠琴任公費助理期間，陳同時任職金門某托嬰中心，每月領取助理薪資兩萬元；另陳又陸續任職金門某托嬰中心及公辦民營托嬰中心，未實際執行助理業務，許玉昭仍持續請領公費助理補助費。

    判決書指出，陳翠琴兼任助理期間只領取部分金額，其餘公費助理補助費都由許玉昭自行或指示不知情外甥提領或轉匯一空，用於購買茶葉、茶點、伴手禮、防疫用品、收購家戶配酒、老酒、放款、繳納房屋貸款或購置土地及支出商旅整修費等個人用途，共詐領二三二萬九千餘元。

    法官認為，許玉昭利用職務機會詐取財物共三罪，各處有期徒刑三年八月、三年六月、三年十月，並分別褫奪公權四年、三年、五年；應執行有期徒刑四年，褫奪公權五年。

