823罷免倒數》赴中市竹縣 葉霸、鷹爸為罷團打氣

退休教師「葉霸」昨在民進黨台中市議員陳淑華、陳俞融陪同，在烏日區掃街挺罷顏寬恒。（記者黃旭磊攝）

2025/08/20 05:30

〔記者黃旭磊、歐素美、廖雪茹／綜合報導〕距離八二三第二波罷免投票日只剩三天，師鐸獎退休教師「葉霸」葉春蓮、退役機師「鷹爸」徐柏岳昨赴台中、竹縣為罷團打氣。葉霸說，七二六「我們沒罷掉他們（藍委），但是我們嚇到他們」、「我們不可能被打倒」，呼籲選民下架不適任立委。

「我們沒罷掉 但是我們嚇到他們」

年近八十歲的葉霸由退役機師「鷹爸」徐柏岳、中二解顏發言人林宣宏、中三罷團發言人Connie、網紅四叉貓（劉宇）及曙光花蓮罷團代表等人陪同，昨天先到台中烏日「解顏總部」，呼籲罷免中二選區藍委顏寬恒，「葉霸」戴著「同意罷免、台灣平安」紅布條，與民進黨民代一同站上宣傳車。

請繼續往下閱讀...

葉霸表示，罷團這幾個月都很努力衝，沒想到七二六是這樣結束，「很傷心、悲痛，但眼淚掉完後心思更清明」。她說，「我們沒罷掉他們，但是我們嚇到他們」，也看到這次大罷免造成種種正面影響，如各地公民力量都站出來了，如湧泉穴湧泉一般，也證明台灣人民對於民主自由的堅持，包括對台灣這塊土地的愛意，葉霸昨天下午趕往豐原廟東慈濟宮，在廟口開講呼籲選民罷免藍委江啟臣。

至於民進黨立委何欣純昨也率民進黨黨公職，展開「台中環形山海屯民主大車掃」第二天活動，車隊昨天上午從豐原區掃到后里區，今天前進中三選區宣傳罷免立委楊瓊瓔。

葉霸和鷹爸昨也趕往竹縣第二選區，出席民進黨新竹縣黨部記者會，為「撕除惡銘」罷免團體發聲。

葉霸表示，她用盡全身的努力，目標只有一個，就是台灣平安，同意罷免；國家平安，人民才能安居樂業。七二六投票結果失敗，難過、痛苦在所難免，眼淚掉不完，但「我們有沒有被打倒？不可能」。

鷹爸表示，國民黨立委林思銘支持中配「六改四」等法案傷害人民利益，公民為了台灣站出來是責任，負責任才能享有未來的幸福。

葉霸和鷹爸兩人當場打電話催票、站上宣傳機車齊呼口號「新竹要光明，罷免林思銘」，呼籲更多新竹鄉親關心並在八二三投下同意罷免票。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法