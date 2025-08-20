核三重啟公投門檻 需500萬0523票同意

中選會昨天公告公投案的投票權人數為兩千萬二○九一人，公投通過至少要有五百萬五二三張同意票。（資料照）

2025/08/20 05:30

823七區罷免案 投票人數169萬4562人

〔記者李文馨／台北報導〕七二六首波罷免案皆告失敗，八二三第二波國民黨立委罷免案將在本週六與核三重啟公投同日舉行，中選會昨天公告罷免案投票人數與門檻，七位立委罷免案人總數為一六九萬四五六二人，而公投案的投票權人數為兩千萬二○九一人，公投通過至少要有五百萬五二三張同意票。

未達門檻 同意或不同意均為否決

根據「公職選罷法」第九十條第一、二項規定，罷免案投票結果，有效同意票數若多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上，即為通過；反之，有效罷免票數中，不同意票數多於同意票數或同意票數不足前項規定數額者，均為否決。

中選會公告，新北市第十一選區立委羅明才罷免案，投票人數廿九萬九六五二人，廿五％是七萬四九一三人。新竹縣第二選區立委林思銘罷免案，投票人數廿三萬八四九九人，廿五％是五萬九六二五人。

台中市有三位立委面臨罷免，中二選區立委顏寬恒罷免案，投票人數卅萬七七四二人，廿五％是七萬六九三六人；中三選區立委楊瓊瓔罷免案，投票人數廿六萬五九九人，廿五％是六萬五一五○人；中八選區立委江啟臣罷免案，投票人數廿萬八八四九人，廿五％是五萬二二一三人。

南投縣第一選區立委馬文君罷免案，投票人數十八萬四一五三人，廿五％是四萬六○三九人；投二選區立委游顥罷免案，投票人數十九萬五○六八人，廿五％是四萬八七六七人。

依「公投法」第廿九條規定，公投法定門檻為「公民投票案投票結果，有效同意票數多於不同意票，且有效同意票達投票權人總額四分之一以上」，即為通過。同法也明定，若通過應由總統或權責機關為實現必要處置；若未通過，兩年內不得就同一事項再提公投。

中選會表示，編號為全國性公投案第廿一案的公投，投票權人數兩千萬二○九一人，廿五％以上的參考門檻至少即為五百萬五二三人。

