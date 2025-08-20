空軍兩聯隊F-16V成功試射AIM-120

編號6808雙座型F-16V戰機，左翼尖掛載的AIM-120飛彈已完成發射。（記者游太郎攝）

2025/08/20 05:30

〔記者游太郎／花蓮報導〕空軍第四、五聯隊昨天清晨出動四架F-16V戰機，於台灣東南空域成功試射二枚AIM-120先進中程飛彈（見圖，記者游太郎攝），首度聯手圓滿達成視距外精準射擊任務。

受到中國軍機不斷襲擾我空域及灰色地帶影響，美國基於我國戰備需求，二○二一年五月中旬同意在台灣東南空域首度試射AIM-120先進中程飛彈，由嘉義基地派出二架F-16V首度在我國境內發射二枚，全數命中。昨天清晨五時十分、卅分，四架F-16V分由嘉義及花蓮基地起飛，每架各掛載二枚AIM-120，由兩聯隊各發射一枚，向視距外的空中目標實施攻擊，均精準命中靶機，完成任務後平安飛返花蓮及嘉義基地。

請繼續往下閱讀...

曾在美國路克基地受訓、退役的F-16飛官表示，美國開綠燈同意在我國境內試射AIM-120飛彈，除傳達強烈的協助「 抗中保台」訴求，在軍事合作上也是「開保險」的具體作為，意味可以讓台灣自行運用這類的先進武器，未來不但運用彈性增加，在某種程度上，AIM-120在美國以外的國家試射，授權由「使用國」主導，也間接承認台灣是一個獨立國家的地位。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法