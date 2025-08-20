為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    蔣喊童子賢組閣 卓酸：不要著急 慢慢學習

    台北市長蔣萬安前天向賴清德總統喊話，指應該找和碩董事長童子賢組閣；行政院長卓榮泰昨酸蔣萬安說，首都市長近日的言行常脫離市政，請他不要著急，慢慢學習。（記者廖振輝攝）

    2025/08/20 05:30

    〔記者劉宛琳、謝君臨、林哲遠、 何玉華／台北報導〕台北市長蔣萬安前天向賴清德總統喊話，指應該找和碩董事長童子賢組閣；行政院長卓榮泰昨在立法院受訪時酸蔣萬安說，首都市長近日的言行常脫離市政，請他不要著急，慢慢學習。

    童子賢昨出席民眾黨「從核說起」特展受訪時說，他希望集中在能源問題優先，內閣人事是總統憲法職權，自己不會隨便去評論或議論。童也說，內閣目前卓院長很辛苦，內外壓力都很大，內閣成員都很辛苦，他要對此致意鼓勵。

    對於蔣萬安主張找童子賢組閣，民進黨團幹事長吳思瑤昨籲蔣，管好自己的市政就好，不要管到海邊去，從內閣的倒閣到組閣，都要插上一腳。「蔣萬安市長，不需要這麼的不甘寂寞，作為台北市長，顧好市政才是正辦，這也是正務。」

    立法院國民黨團總召傅崐萁表示，民主社會各種意見都可以表達，童子賢適不適任應該由國人做決定；國民黨立委賴士葆則認為，要更換閣揆並全面改組，需要一位能讓朝野和解的閣揆。

    總統府發言人郭雅慧回應，組閣是假議題，每個城市都有各自的挑戰，相信在台北市推薦閣揆人選不會是市政的優先，無論總統或市長，在自己崗位上把事情做好才是全民之福。

    對於卓榮泰的批評，台北市府副發言人葉向媛表示，蔣萬安並不急，比較急的可能是卓榮泰；可以感受到卓的焦慮與不安。她強調，國政與市政息息相關，能源政策與首都規劃也密不可分，請總統務必多方考量推動能源轉型、朝野對話。

