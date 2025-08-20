為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    菲日相互准入協定下月生效》日明年正式參與堅盾演習

    菲律賓軍方宣布，日本自衛隊明年將和澳洲正式參與菲國和美國的年度「堅盾」（Salaknib）聯合演習。圖為2023年3月美菲部隊在「堅盾」演習中，實彈射擊高機動性多管火箭系統。（路透檔案照）

    2025/08/20 05:30

    〔國際新聞中心／綜合報導〕在菲律賓與日本的「相互准入協定」（RAA）將於九月生效之際，菲律賓軍方十九日宣布，日本自衛隊明年將和澳洲正式參與菲國和美國的「堅盾」（Salaknib）聯合陸軍演習。

    菲美澳日

    鞏固核心四角

    菲律賓陸軍發言人德瑪阿拉（Louie Dema-ala）表示，在馬尼拉與東京的RAA協定正式生效後，日本和澳洲都將參與明年的「堅盾」軍演，「根據初步規劃會議，這將是首次有日本參與」。

    菲律賓已與澳洲簽署「軍隊互訪地位協定」（SOVFA）， 去年七月與日本簽署RAA協定，兩國國會已先後批准，預定今年九月十一日生效。

    「堅盾」演習是美國與菲律賓自二○一六年起舉行的年度例行軍演，是兩國更廣泛的「肩並肩」（Balikatan）聯合軍演的一部分，旨在強化參演部隊在一系列軍事活動上的互通性，強化區域國防合作及共同作戰準備。

    德瑪阿拉表示，這場年度軍演納入「核心四角」（Core Four），即菲律賓、美國、澳洲和日本，凸顯印太盟邦之間與日俱增的多邊承諾，致力於強化區域安全，確保自由和開放的印太地區；澳洲與日本的參與，「證明安全合作正在擴大」，更進一步鞏固「核心四角」的戰略國防關係。

    另一方面，菲律賓海軍發言人崔尼代（Roy Trinidad）十九日表示，為因應中國在南海強勢擴張，菲國將提高與外國海軍在菲國宣稱擁有主權的南海海域的聯合巡邏頻率，參與國家也會增加。

    他說，每次菲國與其他國家在「西菲律賓海」（菲國南海聲索區）進行「海事合作活動」（MCA）聯合巡邏，包括在黃岩島（菲稱馬辛洛克灘）、菲律賓北部離島等海域，中國的行動就會改變，「我們注意到，外國船艦在菲律賓海域航行期間，中方不會有恫嚇或侵犯行動」。

    二○二三年，菲國與理念相近國家在西菲律賓海共進行三次聯合巡邏，去年增加到十一次，今年以來已超過十次。

