日媒披露：防中特務趁亂潛入 日台加強共享情報

為了在「台灣有事」之際，防止外國特務或恐怖分子藉由日本撤僑，趁亂滲透進入日本，日本與台灣簽署合作備忘錄，將加強共享撤離外國人的相關情報。圖為東京羽田機場。（彭博檔案照）

2025/08/20 05:30

〔駐日特派員林翠儀、國際新聞中心／綜合報導〕日本媒體披露，為了在「台灣有事」之際，防止外國特務或恐怖分子藉由日本撤僑，趁亂滲透進入日本，日本與台灣簽署一份合作備忘錄，將加強共享撤離外國人的相關情報。報導指出，日台當局針對「台灣有事」簽署相關備忘錄，屬於特例；日本對於混入台灣人群的中國特務，趁亂入境日本，抱持高度警戒。

與台以撤僑為前提 簽備忘錄

「讀賣新聞」引述多名日方相關人士報導，這份備忘錄名為「關於出入境管理事項情報共享的合作備忘錄」。去年十二月十八日，由日本對台窗口「日本台灣交流協會」與台方窗口「台灣日本關係協會」達成協議。日台交流協會表示，備忘錄的內容屬於「不公開」。

據報導，日本出入國在留管理廳雖與澳洲、紐西蘭等國，簽有應對外國人非法滯留等問題的備忘錄，但以「有事之際僑民撤離」為前提的備忘錄，卻屬罕見。由於日台並無邦交，這次並非由官方出面，而是由民間性質的窗口機構簽署。

報導還指出，日方希望透過此次締結備忘錄，藉由撤僑問題的應對，深化與台灣的合作，還將與美國等國協調，強化對「台灣有事」的應對態勢。

相關人士指出，日方將依據備忘錄，獲取希望自台灣入境日本的外國人情報，俾便在有事之際，得以有效進行篩檢，確認其中是否包括可能對國內治安造成不良影響的人士。即使在平時，台灣的機場已實施針對赴日旅客的事前確認。

截至去年十月，台灣約有兩萬一七○○名日僑，一旦中國動武導致台灣有事，將有大批日僑撤離，台灣民眾和其他外國人也可能前往日本避難。日方擔心，將有特務或恐怖分子趁混亂滲透入境。

對此，外交部發言人蕭光偉表示，台日人民互訪頻繁，入出境管理的合作更顯重要，樂見台日就入出境管理事務持續深化合作。

