日眾議員中曾根康隆 籲台增加自我防衛能力》台日美菲強化合作 嚇阻戰爭

自民黨青年局海外研修團近七十位成員，昨與民進黨青年局在立法院舉辦大規模的交流座談會。（記者廖振輝攝）

2025/08/20 05:30

〔記者陳政宇／台北報導〕美俄烏會談全球矚目，台海局勢同樣備受關注。日本自民黨青年局長、眾議員中曾根康隆昨天重申，「台灣有事就是日本有事」，盼台灣增加自我防衛能力，也希望台、日、美、菲等同盟國強化合作、共同提高嚇阻力，想辦法讓戰爭不要發生。

中曾根康隆昨率自民黨青年局海外研修團近七十位成員，與民進黨青年局在立法院舉辦歷來最大規模的交流座談會，雙方就青年參政、區域安全、少子化對策等議題展開對話。

請繼續往下閱讀...

自民黨與民進黨青年局座談

兼任民進黨青年局長的立委陳冠廷談到，雖然台灣和日本的領土沒有相連，但在海洋是相連的，在這片海洋治理和安全上，可共同擬定對雙方都有利的政策，希望台、日攜手面對未來的各種挑戰。

中曾根康隆開場時說明，兩黨青年局這樣大規模交流是過去沒有的，他先前拜會總統賴清德時，賴提到青年世代的交流對台日關係非常重要。中曾根並打趣說，他的右手邊都是大叔，但左手邊有很多女性成員、也比較有活力，日本國會還有很多需要向台灣學習之處。

歷經約九十分鐘的閉門會談後，中曾根康隆受訪被詢及，美國正協調烏俄停火談判，若台灣發生類似情事，能否得到日本的共同防衛？中曾根直言，台灣有事就是日本有事，台灣做為日本重要的友人及夥伴，當然希望台灣會增加自己的防衛能力。

中曾根：台灣有事就是日本有事

中曾根強調，台日合作對於維持區域安全保障非常重要，還包含美國、菲律賓及其他同盟國，希望未來能夠強化與這些國家的合作，一起提高嚇阻力，想辦法不要讓戰爭發生。

關於國防議題，日方也關切台灣兵役制度與後備軍人訓練。與會的立委沈伯洋說明，台灣軍隊改革重點在於軍人心智訓練的轉變，從過去可能的反台獨，轉向真正抵抗侵略的認知。新北市議員林秉宥則補充，台灣推動「全社會韌性」政策，將後備人員分為作戰與維持社會韌性兩大類，透過社會廣泛參與，建構面對挑戰的韌性。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法