（屏東）反核三重啟 民謠傳藝師創作「阮驚驚」

恆春知名民謠傳藝師「黑貓姊」楊美雲（左三）創作民謠反核三重啟，地方老少支持。（記者蔡宗憲攝）

2025/08/19 05:30

「黑貓姊」楊美雲籲守護恆春半島未來 周春米︰建城150年 卻迎來糟蹋

〔記者蔡宗憲、羅欣貞／屏東報導〕核三重啟公投本週六投票，恆春知名民謠傳藝師楊美雲（黑貓姊）以一首新作民謠《核三重起阮驚驚》，表達對核三廠重啟的強烈反對，喚起屏東人對環境與後代子孫的深切憂慮。

屏東縣長周春米昨透過臉書表示，今年是恆春建城一百五十週年，卻迎來核三重啟的公投，「這不是禮物，這是捉弄，更是糟蹋！」

楊美雲的民謠歌詞「核三重起阮驚驚，地動來輻射爆愛無命，土地污染目箍紅，子孫受害生活空」，字字句句訴說核災風險與土地污染的恐懼，呼籲大家守護恆春半島的未來。

楊︰別讓地方再承受核安風險

楊美雲表示，核三廠已運轉四十年，理應安全除役，重啟不僅違背非核家園共識，更是對屏東人的霸凌。

楊美雲指出，核三廠位於恆春斷層帶，設備老舊，核廢料處置問題未解，重啟將帶來不可預知的環境風險，屏東以農漁業及觀光為命脈，任何核安事故都可能摧毀在地經濟與生態，四十年來屏東人與核三共存，承擔無形風險與壓力，好不容易等到除役，絕不能再讓地方承受核安風險。

周春米指出，立法院於停機前四天修訂《核子反應器設施管制法》，並於五月二十日通過核三重啟公投案，讓屏東人措手不及，且公投主文「確認無安全疑慮」缺乏嚴謹調查報告，卻要全國決定屏東的命運，對在地居民極不公平，屏東無法承受任何核電不安全所帶來的風險，核三安全下莊，「請大家還給屏東人最謙卑的願望」。

屏東縣選委會公告，屏縣此次全國性公投投票權人數共六十八萬八二○二人，核三廠所在地恆春鎮，投票權人數兩萬四九九二人，鄰近的車城鄉為七○六九人、滿州鄉六三八八人、牡丹鄉四○六一人。

新園、琉球 2投開票所變更

全縣共設七百三十二個投開票所，其中兩處投開票所地點受颱風等因素影響有所變更，包括編號五六五投開票所（新園鄉五房村九到十一鄰、廿六及廿七鄰）從原本東皇宮變更為慈天宮，編號六三六投開票所（琉球鄉天福村全村）從原本的天南社區活動中心變更至天南國小教室，雖然公報印刷時來不及變更，但兩處的投票通知單已有重印，請村民以投票通知單上的地點為主。

