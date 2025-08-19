催罷林思銘 志工登山拍宣傳片

「撕除惡銘」罷團推出登山宣傳影片，邀請大家8月23日出門投票。（擷取自YouTube影片）

2025/08/19 05:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕本週六就要舉行第二波罷免投票，罷免新竹縣國民黨立委林思銘的公民團體「撕除惡銘」志工，別出心裁推出登山宣傳影片，帶著旗幟走上橫山大山背，登高望遠，呼籲大家「行使我們的公民權，還我們正常的國會，罷免不適任的立委」；林思銘團隊則自昨天起車隊掃街，首日領軍的立法院長韓國瑜痛批，大罷免是不公不義、是政治獨裁、民主倒退，懇託新竹鄉親發揮客家團結的精神，守住客家子弟林思銘。

YouTube「八月廿三日出來投票」影片（ https://youtu.be/sm3cwv8mR-E）分享，他們是一群來自各行各業的公民，「從去年開始，我們看到國會用一種極不正常的方式在運作，這樣的狀況，已經偏離民主應有的樣貌」。因此他們開始一張張收集罷免林思銘的連署書。

韓國瑜陪林思銘車掃

林思銘車隊掃街昨天從國民黨新竹縣黨部出發。林思銘表示，投票倒數進入短兵相接的時候，懇請鄉親八二三都要出門投票反惡罷、投公投票，以調整錯誤的能源政策，讓電力足夠，有乾淨、便宜的電，讓台灣產業能夠永續發展。

