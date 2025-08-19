為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    「拔羅波」罷團 捷運大坪林站掃街

    罷團「拔羅波」昨天在捷運大坪林站掃街，催同意罷免票。（記者羅國嘉攝）

    罷團「拔羅波」昨天在捷運大坪林站掃街，催同意罷免票。（記者羅國嘉攝）

    2025/08/19 05:30

    〔記者羅國嘉／新北報導〕第二波立委罷免案將於八月廿三日登場，推動罷免新北市國民黨立委羅明才的團體「拔羅波」昨天在捷運大坪林站掃街。發言人琪琪表示，罷團與民代密切配合，包含國會立委、新店在地民代及跨區議員，都持續到新店協助，例如參與街頭活動，努力催出更多同意罷免票。

    琪琪說，志工把握最後幾天時間，能做的事情都會努力去做，並持續與民眾溝通，文宣品和小物也不斷發送，希望新店鄉親能給家鄉和罷免團隊一次創新、改變的機會；至於協助的立委名單或行程相當緊湊，目前主要透過新北市黨部協調。

    琪琪表示，雖然新店區幅員遼闊，但志工非常積極投入，分階段展開陸戰，每個角落都盡量去站點宣講。八月廿二日晚上六點卅分至八點卅分，將在新店區建國游泳池前舉辦選前之夜活動。

    韓國瑜陪羅明才 車隊掃街

    羅明才昨天邀請立法院長韓國瑜到新店車隊掃街。韓國瑜說，過去近一年立法院無論討論關稅、普發現金等議題時，總有少部分人高喊「大罷免大成功」，簡直是一場惡夢，應盡快終結，還給人民好生活，台灣民主不能走回頭路。

