喊話韌性條例修正草案逕付二讀 吳思瑤：最快10月可啟動現金發放

立法院民進黨團幹事長吳思瑤。（資料照）

2025/08/19 05:30

〔記者謝君臨、林哲遠／台北報導〕行政院院會十四日通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例修正草案」，拍板普發一萬元現金，經費上限從五四五○億元增至五九○○億元。立法院民進黨團幹事長吳思瑤昨表示，盼本案可以比照「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」，最快本週五就在院會逕付二讀，再由立法院長韓國瑜召集朝野協商，最快十月可啟動現金發放。

藍營：勿巧立名目 嚴格把關

對此，國民黨團人士回應，國民黨團有三大原則，首先還稅於民、不打折扣、不要拖延；二，預算增加、不要巧立名目，當用則用，不當用的部分，國民黨團也會嚴格把關；三，等到案子送到後，會透過黨團大會成員共同決定。民眾黨團幹部則說，該案仍待今日黨團會議討論後才會決定。

行政院通過的修正草案，預算上限較立法院三讀條文增加四五○億元，其中二百億元為強化電力系統、二百億元為擴大產業支持、十億元為普發現金作業、四十億元為加碼弱勢照顧。

吳思瑤指出，希望韌性特別條例修正草案能逕付二讀、交付協商，這是民進黨團的立場，相信也是行政部門的期待。在審查風災特別條例時，可以看到只要條件有共識，可以用逕付二讀的方式加速特別條例的審查，連帶就能夠啟動特別預算的編列，讓必要的預算快速到位，所以國會的進程、效率絕對是重點。

吳表示，韌性特別條例修正草案，包括了因應關稅之後產業的支持，社會安定的必要預算，當然也包括了普發現金，讓違憲成為合憲，期待韓國瑜可以用院長的高度，必要的話，以朝野協商方式來加速推進。

吳思瑤表示，民進黨團也向藍、白兩黨的黨鞭喊話，期待用逕付二讀的方式，讓大家能夠在兼顧效率及審議品質下，讓人民所期待的預算到位。若逕付二讀再搭配韓院長召開朝野協商，期待最快八月底讓修正草案完成審議，九月編列特別預算案，最快十月就能啟動發放現金及協助產業的必要預算，一步到位。

