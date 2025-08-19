立委提案修兩岸條例 退將配合統戰宣傳可砍退俸

民進黨立委提案，修正兩岸人民關係條例第九條之三，若退將赴中參與中共黨政軍慶典或活動，有配合中國具有統戰目的之政治宣傳行為，可砍停月退俸。圖為我國退役中將吳思懷（前排右1）2016年赴中參加一場紀念孫中山活動時，聽中共總書記習近平致辭、起立聽中華人民共和國國歌，引發爭議。（圖擷取自中國央視，資料照）

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為遏止退將配合中共統戰宣傳，傷害我國家尊嚴，民進黨立委王定宇、林楚茵等人共同提案，修正兩岸人民關係條例第九條之三，若退將赴中參與中共黨政軍慶典或活動，有配合中國具有統戰目的之政治宣傳行為，可砍停月退俸。

現行條文明定，曾任國防、外交、大陸事務或與國家安全相關機關之政務副首長或少將以上人員，或情報機關首長，不得參與中國黨務、軍事、行政或具政治性機關、團體所舉辦的慶典或活動，而有妨害國家尊嚴行為。

現行條文定義的妨害國家尊嚴行為，僅限於參加中共黨政軍機關構所舉辦的慶典或活動，有對中共政權的旗、徽、歌等行禮、唱頌或「其他類似行為」。

立委提案將現行條文「其他類似行為」改為「配合大陸地區具有統戰目的之政治宣傳行為」，若修正通過，可對外交、國防等政務官，及退役將領等配合中共統戰宣傳行為開罰。

王定宇受訪表示，二○一九年兩岸條例增訂「吳斯懷條款」，負責國防、國安重要人員及退役將領，到中國參加黨政軍及其附隨組織活動，做出妨害國家尊嚴、影響民心士氣的行為，得罰款或扣除退休給與。

王定宇指出，發現一些軍人所做行為，還沒到共諜程度，卻透過向解放軍效忠或配合中共宣傳鼓吹武統台灣，或在台灣推銷共產黨的政治進程。這一類配合中共文攻武嚇的宣傳行為，目前很難開罰，但台灣民眾相當厭惡，特別是少數退將配合中共統戰、傷害軍人聲譽，領的卻是台灣納稅人的俸祿，台灣多數民眾對這種領著國家退休俸，卻幫忙中共統一的人非常憤怒，所以修法加以規範。

