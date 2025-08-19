為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    賴接見自民黨研修團 盼台日持續深化合作

    賴清德總統昨接見日本自民黨海外研修團，他表示台日持續深化合作，穩定區域情勢。（取自總統府）

    賴清德總統昨接見日本自民黨海外研修團，他表示台日持續深化合作，穩定區域情勢。（取自總統府）

    2025/08/19 05:30

    〔記者陳昀／台北報導〕賴清德總統昨接見日本自民黨青年局長中曾根康隆率領的日本自民黨海外研修團，賴表示，期待台日持續深化合作，穩定區域情勢，並在半導體、AI等領域深化合作，為雙方經濟帶來雙贏；中曾根表示，台灣面臨台海緊張情勢，日本同樣面臨來自中國、俄羅斯和北韓三個面向的威脅，我們必須向海內外展示「自己的國家自己救」的決心，互為信賴夥伴的台日兩國必須緊密合作，促進區域的和平與穩定。

    訪團成員還包括日本國會眾議員平沼正二郎、加藤竜祥、參議員神谷政幸、大阪府議會議員須田旭等人。

    賴清德表示，因應全球局勢的快速變化，期待台日雙方除了在地緣政治變化中能共同合作、穩定區域情勢外，也在半導體、人工智慧、軍工、安控及次世代通訊等產業持續深化合作，提升競爭力，也強化彼此的經濟韌性，帶來台灣和日本經濟產業的雙贏。

    日眾議員：台日都面臨威脅

    須展現自己國家自己救決心

    中曾根康隆眾議員說，現在的台日關係是史上最好階段，希望能在此良好基礎上，攜手強化彼此之間的合作。並提到，世界上正發生數起戰爭，企圖使用武力改變現狀的舉措也在各地頻繁發生。其中，台灣面對台海緊張情勢，日本也同樣面臨來自中國、俄羅斯和北韓三個面向的威脅，我們必須向海內外展示「自己的國家自己救」的決心，並建立因應機制，互為信賴夥伴的台日兩國必須緊密合作，促進區域的和平與穩定。

