美參議員籲承認索馬利蘭 中國硬扯「反對台獨」 》我駐處嗆：台灣從未被中國統治過一秒

美國參議院外委會非洲小組主席克魯茲（Ted Cruz）近期致函美國總統川普（Donald Trump），呼籲正式承認索馬利蘭為獨立國家。（圖擷取自Ted Cruz網站）

2025/08/19 05:30

〔記者黃靖媗／台北報導〕美國參議院外委會非洲小組主席克魯茲近期致函美國總統川普，呼籲正式承認索馬利蘭為獨立國家，引起中方反彈並重提反對「台獨」。我國駐索馬利蘭代表處對此嚴正反擊，發文強調台灣與中國互不隸屬，台灣從未被中國統治過一秒。

中國駐索馬利亞大使館於克魯茲函文被披露後，旋即於臉書發文，痛批克魯茲嚴重干涉索馬利亞內政，並指「聯合國憲章」規範尊重主權和領土完整以及互不干涉內政，中國從不干涉他國內政，也絕對不接受任何國家干涉中國內政。

請繼續往下閱讀...

接著，中國駐索馬利亞大使館話鋒一轉並強調，「台灣是中國不可分割的一部分」，中國堅決反對台獨分離主義與外部干涉，具有採取措施捍衛國家主權與領土完整的合法權利。

索馬利蘭駐台代表處昨於臉書發文強調，索馬利蘭自一九九一年五月十八日起便宣布恢復主權獨立。台索互相尊重的夥伴關係建立於共享價值、民主，以及共同追求和平、安全、繁榮的根基上，中國慣於利用脅迫及假訊息強加其意志至非洲地區。

我國駐索馬利蘭代表處也表示，台灣樂見更多民主理念相近夥伴認同台索關係的價值。並強調，台灣與中國互不隸屬，台灣從未被中國統治過一秒。

在我駐處反擊後，中國駐索馬利亞大使館再度發聲明，反嗆我國駐處為「非法的辦公室」，聲稱「聯合國認定台灣是中國的一省」，且「台灣從未獨立過一秒，未來也不會獨立」。

索馬利蘭與索馬利亞位於非洲東北部的「非洲之角」，兩國長年有主權爭議。索馬利蘭與我國自二○○○年起互設代表處。索馬利亞今年四月底則要求使用台灣或其附屬機構簽發的護照及相關旅行證件，不得進出及過境索馬利亞。

