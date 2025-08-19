明年起初任軍公教人員 將查有無中國身分證》中科院等5機關人員 也納查核

陸委會昨宣布，明年1月1日正式施行「常態化、制度化查核」，屆時軍公教核心人員有初任、調任者，必須配合查核作業，不配合查核者，將依任用法令、契約，依法不辦理銓審作業、不得簽訂聘用契約、續聘或改聘作業。（記者陳鈺馥攝）

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為維護國安及兩岸單一身分制度，陸委會昨宣布，自明年一月一日起，軍公教核心人員初任、調任，都應配合查核，不得在中國設籍或申領中國身分證件。包括中研院人員，以及中科院、數發部國家資通安全研究院、國科會國家災害防救科技中心、國家太空中心、核安會原子能科技研究院等五大機敏行政法人所屬人員均納入查核對象。

中共對台統戰滲透嚴重，允許台灣人赴中領用中國身分證、定居證及居住證，混淆軍公教人員國家的認同。陸委會指出，為落實「常態化、制度化」查核，即日起至今年底為止，請各機關學校協助配合進行宣導，並檢討修正相關用人法令、契約，及相關資訊系統、書表文件等資料。官員強調，明年一月一日起，軍公教核心人員若不願配合查核，將無法出任公職、升遷或升等。

據陸委會所制定「常態化、制度化查核人員範圍表」，依「公務人員任用法」、「教育人員任用條例」、「醫事人員人事條例」等人事法規進用的公務員，新進人員不配合查核，將無從辦理初任案的銓審作業；現職人員不配合查核，無從辦理調任案的銓審作業。

約僱人員方面，依「行政院與所屬中央及地方各機關約僱人員僱用辦法」等規定進用，新僱人員不配合查核，不得簽訂僱用契約；現職人員則不得辦理續僱或改僱作業。

至於「民選公職候選人」查核方式，待中選會確認辦理方式後，再據以辦理。

教育人員方面，各級公立學校依「教育人員任用條例」等法令進用的廿一類專任人員，含校長、專任教師、專任運動教練、新制助教、研究人員、專任專業技術人員、軍訓教官、高中以下代理教師、大專校院編制外專任教學人員、駐校藝術家或駐校專業藝術團體、高中以下專職原住民族語老師、學術創新人員等。新進人員於參加甄選前，或擬聘任、進用、締結僱用契約前，應完成查核具結；不配合查核者，不得參加甄選，或予以聘任、進用、僱用。

陸委會規劃，「不配合查核之處置建議」僅針對有中國戶籍、身分證、定居證及護照。中國居住證部分，各用人機關辦理方式有兩項建議：一、不配合查核領用中國居住證者：此種情形非不予銓審，而是由各用人機關「造冊列管」，由各用人機關所屬政風單位，提出強化風險管控的具體作為，隨時追蹤管考。

二、配合查核領用中國居住證者：由各用人機關依具結書所列處理方式辦理。

