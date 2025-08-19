美國前白宮國安會幕僚長葛雷：川普視台灣為核心利益 不曾妥協

前白宮國安會幕僚長葛雷十七日表示，美國總統川普不曾妥協核心國家利益，而台灣一直是其一。 （中央社）

〔記者黃靖媗／綜合報導〕美國前白宮國安會幕僚長葛雷日前撰文警告，國民黨不願優先考慮充足的國防開支，正從根本上削弱華府對台支持的根基，引起國內關注。葛雷十七日接受專訪時指出，美國總統川普不曾妥協核心國家利益，而台灣一直是其一。

葛雷十六日於雜誌《外交家》刊登專文，點名國民黨今年稍早堅持緩慢增加國防開支，並凍結特定軍購項目，是將本應團結國人的國防議題政治化，可能會向對手與盟友傳遞出「台灣並未完全致力於自身生存」的訊號，引起國內輿論關注。

根據中央社報導，對於「川普將打台灣牌換取北京貿易讓步」的說法，葛雷以近身觀察川普談判的經驗反駁，他認為，川普從來不會在一件事上妥協，那就是美國的核心國家利益，而數十年來，台灣的自主與主權都被視為美國核心利益，「我看不出有任何理由會讓川普總統在他擔任總統數年的情況下，第一次在美國的核心利益上做出妥協」。

若沒有大幅度增加軍費

美國人會對台灣失去信心

儘管強調台灣屬於美國核心利益，葛雷也憂心台灣「內部功能失調」，在野黨使所需的國防支出增加變得非常困難，這對美國的政治辯論產生非常負面的影響，也讓美國主張「我們不應該為台灣打一場注定失敗的戰爭」的人，有了發聲的理由。

葛雷認為，在美國政府內部，愈來愈多人擔心台灣對自身的承諾，並不像台灣希望美國對台灣的承諾那樣強烈，台灣要求美國做得超過了台灣自己願意付出的程度，考量美國國內的政治情況，這不是一個可持續的長期狀態。

葛雷表示，這也是他八月初來台參與凱達格蘭論壇時，演說傳遞的重點，如果美國沒有看到台灣非常大幅度地增加軍費，即使台灣朝著正確的方向前進，美國人也會對台灣的國防承諾失去信心。

葛雷點出，川普關心的是台灣在國防上花的錢是否足夠，以及台灣的國防支出是否花在正確的地方，且是否真正做到「全社會韌性」，他也指出，川普身邊的人經常會提到以色列和烏克蘭，作為台灣應該效法的例子，他以面臨生存威脅的烏克蘭為例，烏克蘭在二○一四年至二○二二年間，在建構韌性方面深入社會肌理，做好抵抗準備，而許多美國人，不論是否在川普身邊，都擔心台灣沒有做到同樣程度的準備。

