    首頁　>　政治

    藍控就安基金給補助 羅景壬：不分黨派 不依賴政府維生

    國民黨召開記者會指出，就業安定基金補助「零日攻擊」導演羅景壬團隊高達2872萬元，不符合就業安定基金的使用目的，羅強調不依賴任何政府機關或政黨維生。（記者田裕華攝）

    國民黨召開記者會指出，就業安定基金補助「零日攻擊」導演羅景壬團隊高達2872萬元，不符合就業安定基金的使用目的，羅強調不依賴任何政府機關或政黨維生。（記者田裕華攝）

    2025/08/19 05:30

    〔記者李紹綾、李靚慧／台北報導〕國民黨昨召開記者會，質疑就業安定基金在二○二二至二○二四年間補助導演羅景壬團隊合計達二八七二萬元，指補助不符合基金使用目的，甚至質疑羅景壬團隊曾替總統賴清德拍攝競選影片「在路上」，如今又參與電視劇「零日攻擊」，疑似「投桃報李」。羅景壬昨回應自己「不分黨派」，過去也曾為馬英九主政的台北市政府拍廣告，完全不依賴任何政府機關或政黨維生。

    勞動部則說，勞動部並無補助「零日攻擊」拍攝的相關計畫。

    羅景壬在臉書詳述自己的工作經歷，他曾為馬英九主政的台北市政府拍攝超過十支廣告，包括由馬英九主演的兩支影片，作品皆獲台灣廣告獎肯定；也曾為連勝文主導的國民黨智庫「財團法人青年發展基金會」拍攝反霸凌廣告，同樣獲獎。

    他指出，自己拍攝的廣告總數超過一千五百支，客戶遍及全球，作品曾入圍坎城、倫敦、紐約及中國等國際廣告獎，「作為商業廣告導演，我完全不依賴任何政府機關或政黨維生」。

    羅景壬表示，他並不擁有任何公司，合作的團隊也從來不固定，「抽空為政府或政黨拍片，僅僅是為了理想」，例如請馬英九演出的廣告倡導行人路權優先、為青年發展基金會拍攝的廣告則倡議校園反霸凌。

    對於「零日攻擊」的參與，羅景壬表示，仍秉持「不分黨派，負起社會責任」的信念，他並籲國民黨同仁共勉，強調自己的創作初衷是社會理念，而非政治立場。

    勞動部：未補助零日攻擊

    勞動部昨發布聲明表示，勞動部並無補助「零日攻擊」拍攝的相關計畫，相關勞工業務宣傳均依法依規辦理，並無政治考量，呼籲有心人士勿刻意做錯誤連結和影射。此外，針對就業安定基金管理的整體檢討，勞動部已在今年三月向國會及審計部完整說明，並持續落實精進改革計畫。

