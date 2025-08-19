藍控就安基金 補助羅景壬團隊2872萬

國民黨召開記者會指出，就業安定基金於2022至2024年間補助「零日攻擊」導演羅景壬團隊高達2872萬元，不符合就業安定基金的使用目的。（記者田裕華攝）

2025/08/19 05:30

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨昨召開記者會指出，就業安定基金於二○二二年至二○二四年間補助「零日攻擊」導演羅景壬團隊高達二八七二萬元，不符合就業安定基金的使用目的，是嚴重弊端、明顯違法。

國民黨副發言人康晉瑜表示，就業安定基金恐變成「民進黨政務官及側翼安定基金」，審計部調查勞動部及所屬機關就業安定基金經費支用情形，發現三年間高達五一七四萬餘元支出，不符合基金設置目的及用途規定，勞動部將此經費製作與媒體宣傳、音樂會、音樂影片以及音樂晚會以及勞動部臉書粉絲專頁經營管理、春聯紅包袋製作，甚至作為部長三節禮品的採購案。

國民黨國政基金會副執行長、桃園市議員凌濤指出，不僅前勞動部長許銘春的兩套禮服及其演唱會使用就業安定基金，該基金更豢養「零日攻擊」的導演羅景壬團隊，包括二○二二年勞動節主題影片製作與媒體宣傳「阿紡洗衣店」高達一○六九萬多元；二○二三年再接下勞動節主題影片及媒體宣傳「二○二三勞動節主題影片-紙紮篇」，經費九七一萬多元；二○二四年接續拍攝勞動節主題影片製作與媒體宣傳「二○二四勞動萬歲-搬家篇」，花了八三一萬多元。

凌濤表示，羅景壬團隊獲得的經費合計高達二八七二萬六九一四元，佔審計部調查報告就業安定基金未符用途支出五一七四萬四二八八元總額的五十五．五一％。其他優秀認真的藝文團體質疑，為什麼錢都集中在羅團隊身上，根本不符合基金的使用目的。

凌濤更質疑，之後羅景壬團隊就幫總統賴清德拍攝「在路上」的競選影片，是「投桃報李」拿基金來滋養「綠友友」嗎？去年四月文化部又核定補助「零日攻擊」七一三一萬元，剛好在今年罷免期間推出，中間沒有上下其手，全民都不會相信。

對於勞動部指並無補助「零日攻擊」拍攝的相關計畫，凌濤表示，勞動部「問A答B」，請勞動部長洪申翰限期調查說明，否則將揭露更多資料。

