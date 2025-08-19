為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    顏寬恒反罷造勢 盧：讓賴反省

    台中市長盧秀燕（右三）昨現身立委顏寬恒反罷晚會，呼籲民眾八二三用選票讓賴總統清醒。（記者張軒哲攝）

    台中市長盧秀燕（右三）昨現身立委顏寬恒反罷晚會，呼籲民眾八二三用選票讓賴總統清醒。（記者張軒哲攝）

    2025/08/19 05:30

    〔記者張軒哲、蘇孟娟／台中報導〕核三延役公投與七名藍委罷免案將登場，台中第二選區立委顏寬恒十八日夜間於大本營沙鹿服務處舉辦「挺寬恒、反惡罷」團結晚會，台中市長盧秀燕壓軸登場，同樣面臨罷免挑戰的藍委江啟臣與楊瓊瓔也同台宣講，呼籲選民在罷免案投下不同意票，「讓沉默的消波塊挺過罷免的瘋狗浪」。

    江啟臣與楊瓊瓔齊籲投不同意票

    昨晚活動吸引上千位民眾到場，包括盧秀燕、基隆市長謝國樑與多位立委都到場站台力挺，痛批民進黨選輸翻桌，呼籲民眾用選票讓民進黨、賴清德好好反省，民眾黨則由前立委蔡壁如等人上台宣傳支持公投。

    盧秀燕站台時說，民進黨用國家資源發動大罷免，賴總統上任沒拚經濟、顧民生，卻發動罷免，萬一有一席立委被他罷免掉，說不定接著罷免議員、里長，強調賴總統若還不清醒，呼籲大家八二三要讓他再次失敗，才能讓賴總統反省，顧民生、不要再鬥爭了。

    顏寬恒說，自己近年在沙鹿區爭取許多建設，大家有目共睹，也吸引外來人口遷移，但民進黨卻發動大罷免，非常不合理。

    江啟臣及楊瓊瓔也站台助陣指出，當年有八二三砲戰，台中這次被罷的三人各是台中八、二、三選區，是「台中八二三戰役」，呼籲選民支持今年的八二三也要打贏，要投不同意罷免，以七比○再教訓政府。

