台中3罷區大車掃 何欣純：用盡每分力量

民進黨立委何欣純昨率民進黨台中市議會黨團等黨公職，展開台中環形山海屯民主大車掃活動，她呼籲市民站出來投下同意罷免票。（記者歐素美攝）

2025/08/19 05:30

〔記者歐素美／台中報導〕八二三第二波罷免投票進入倒數最後四天，民進黨立委何欣純昨率民進黨台中市議會黨團等黨公職，展開台中環形山海屯民主大車掃活動，昨從東勢區東聖宮出發，深入罷免國民黨立委的第二、三、八選區掃街拜票。何欣純表示，最後幾天的黃金週，每一分每一秒都非常寶貴，希望用盡每一分力量，呼籲台中市民於八二三行使公民權，投下同意罷免票，一起走出台灣的、台中的民主之路。

包括何欣純、民進黨台中市議會黨團總召王立任、議員周永鴻、張玉嬿、謝志忠、張芬郁、江肇國等，昨先到東勢東聖宮上香祈福，隨即展開山城地區的大車掃。

最後一哩路 走出民主之路

台中環形山海屯民主大車掃活動，從十八日到廿二日，一連五天，將走遍東勢、新社、石岡、豐原、后里、神岡、潭子、大雅、沙鹿、龍井、大肚、烏日及霧峰，宣傳罷免台中市第八選區國民黨立法院副院長江啟臣、第三選區立委楊瓊瓔及第二選區立委顏寬恒。

何欣純表示，民進黨台中市議會黨團在總召王立任號召下，前幾天是聯合掃市場，八二三之前的黃金週，剩下最後五天，每一分每一秒都非常寶貴，希望用盡每一分力量，呼籲台中市民出來投票，八二三是行使公民權的日子，希望大家踴躍出來罷免投同意。

感謝公民團體一年多來的辛苦

何欣純強調，公民運動是台灣民主根基，非常感謝公民團體一年多來這麼辛苦，最後一哩路舉辦民主大車掃，我們一起相伴相挺，一起走出台灣的、台中的民主之路。

