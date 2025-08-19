綠：連署造假案 國民黨至今無人道歉

國民黨各地方黨部造假罷免連署案，至今已有多名黨工認罪。圖為罷免立委吳思瑤團體因無領銜人，遭北市選委會拒收連署書。（資料照）

2025/08/19 05:30

〔記者謝君臨、林欣漢、江志雄、吳昇儒、劉詠韻、王善嬿、王俊忠／綜合報導〕台中地院昨開庭審理國民黨罷免連署造假案，卅四位黨工全數當庭認罪求輕判，並稱受到黨中央的壓力。對此，先前也曾受罷免案波及的立法院民進黨團幹事長吳思瑤批評，透過司法偵辦，人證、物證都更為清楚地指出，國民黨就是由上而下、集團式的造假「惡罷」，但至今沒有一人致歉、負責，令人難以置信。

對於國民黨台中市黨部書記長陳劍鋒等人說，自己就像象棋的車、馬、兵、卒，是聽命中央黨部和輿論的壓力才會自作聰明犯案；國民黨對此表示「尊重司法」。

黨工稱聽命黨中央 國民黨：尊重司法

吳思瑤說，現在人證、物證等都更為清楚的指出，國民黨就是由上而下、集團式、不分地域，透過造假民意的方式惡罷。國民黨有這麼多黨工都認罪了，高層還在掩耳盜鈴、逃避責任，至今沒有任何一個人致歉、負責，令人難以置信。

不過盤點國民黨各地方黨部造假罷免連署案，至今已有多名黨工認罪。在宜蘭縣，縣黨部主委林明昌等人涉嫌造假連署罷免民進黨立委陳俊宇，宜蘭地檢署調查後起訴包括林明昌等十二人，其中國民黨宜蘭縣黨部前任書記長俞凌傑、總幹事陳堅豐、礁溪鄉黨部主任李姿慧均坦承偽造連署書。

在基隆市，基隆地檢署查出時任市府民政處長張淵翔、時任國民黨市黨部主委吳國勝、時任仁愛區黨部主任張金發等五人，涉嫌造假罷免綠營市議員，除罷免領銜人紀文荃外，另四人均已認罪。

宜基嘉南北市等多地 也有多人認罪

台北市部分，台北地檢署查出時任台北市黨部主委黃呂錦茹指示幹部動員志工抄錄黨員名冊，六月間起訴黃呂及「罷吳四騎士」等多人，除召集人賴苡任不認罪，有十八人均坦承犯行獲緩起訴。

在新北市，新北地檢署查出時任國民黨新北市黨部書記長陳貞容涉嫌授意幹部造假連署罷免綠營立委張宏陸等人，起訴陳貞容等卅一人，另有十九名抄錄志工獲緩起訴。

在嘉義縣，嘉義地檢署偵辦民進黨立委陳冠廷罷免案不實連署案，八月五日起訴國民黨嘉縣黨部副主委國恕強、書記長楊富程及國民黨立委王育敏服務處主任何博倫等十人，及緩起訴八名黨工親友，這十八人皆認罪。

至於國民黨台南市黨部副主委莊占魁等十一人涉嫌造假連署罷免民進黨南市立委林俊憲、王定宇，台南地檢署於今年五月初偵結起訴，包括莊占魁等十一名被告已先後認罪。

