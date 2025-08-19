為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    《南投罷免藍委門檻》馬文君46039票 游顥48767票

    2025/08/19 05:30

    〔記者張協昇／南投報導〕南投縣立法委員馬文君、游顥罷免案，將於八月二十三日投票，南投縣選舉委員會昨公告投票人數，其中第一選區罷馬案投票人數為十八萬四一五三人，第二選區罷游案投票人數為十九萬五○六八人，同意票數分別需要達到四萬六○三九票及四萬八七六七票，且同意票數必須多於不同意票數，才能罷免成功。

    南投縣選舉委員會公告第十一屆立法委員第一選區馬文君罷免案投票人數為十八萬四一五三人，男性九萬二九○一人、女性九萬一二五二人；第二選區游顥罷免案投票人數為十九萬五○六八人，男性九萬九五三四人、女性九萬五五三四人。

    由於罷免案成立，除有效同意票數須多於不同意票數，且同意票數也必須達原選舉區選舉人總數四分之一以上，即罷馬案有效投票人數須達四萬六○三九票、罷游案則須達四萬八七六七票，才能通過門檻。

    南投縣選委會指出，此次罷免案共設置四三九處投開票所，投票時間為上午八時至下午四時，請民眾攜帶投票通知單、身分證及印章前往指定投開票所投票，投票時不能攜帶手機入場。

