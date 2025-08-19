坦承聽命黨中央 台中國民黨幽靈連署 34人皆認罪

國民黨台中市黨部多位黨工涉偽造連署，台中地院今首度開庭，伍康龍、陳劍鋒等34人皆當庭認罪。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕國民黨為反制公民團體發起的大罷免，於今年二月發起「以罷制罷」，卻偽造抄襲黨員名冊，提議罷免民進黨台中市立委蔡其昌與何欣純，卅四名黨工被起訴。台中地院昨天首次開庭，包括國民黨台中市黨部書記長陳劍鋒、第一組總幹事伍康龍等卅四人皆當庭認罪；伍、陳的辯護人更說，兩人就像象棋的車、馬、兵、卒，是聽命中央黨部和輿論的壓力才會自作聰明犯案，希望法官輕判。

書記長陳劍鋒等 坦承偽造連署

台中地檢署調查，伍康龍今年一月廿二日在群組要求黨部成員隔天出席「專案講席」，攜帶藍筆、黑筆各一支，提醒勿抄寫八十歲以上黨員、勿寫簡體字、於黨員名冊註記已抄寫的人以避免重複抄寫、並以黑筆、藍筆交替書寫等，以此偽造連署。

中檢調查，包含今年三月十一日，伍康龍等黨工遞交補件的罷免案提議人名冊，經台中市選委會進行查對後，蔡其昌罷免案連同第一次送件合格數共二三六○份，其中、僅六四○份為真；何欣純罷免案連同第一次送件合格件數共三五一三份，其中僅九七五份為真，兩人偽造比例皆逾七成。陳劍鋒、伍康龍事後還涉嫌刪除對話紀錄湮滅犯罪證據，羈押後雖坦承犯行，中檢仍聲請法院從重量刑。

台中地院昨首次開庭，審辦長陳建宇一一詢問卅四人，包括伍康龍、陳劍鋒都表示對起訴內容沒有意見，當庭認罪。

稱如象棋車馬兵卒 盼法官輕判

伍康龍、陳劍鋒二人的辯護人表示，兩人都已經認罪，且只是像象棋的車、馬、兵、卒是聽命中央黨部和輿論的壓力，要在有限時間內達標，才會自作聰明犯案，希望能從輕量刑。

