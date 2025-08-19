為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    坦承聽命黨中央 台中國民黨幽靈連署 34人皆認罪

    國民黨台中市黨部多位黨工涉偽造連署，台中地院今首度開庭，伍康龍、陳劍鋒等34人皆當庭認罪。（記者陳建志攝）

    國民黨台中市黨部多位黨工涉偽造連署，台中地院今首度開庭，伍康龍、陳劍鋒等34人皆當庭認罪。（記者陳建志攝）

    2025/08/19 05:30

    〔記者陳建志／台中報導〕國民黨為反制公民團體發起的大罷免，於今年二月發起「以罷制罷」，卻偽造抄襲黨員名冊，提議罷免民進黨台中市立委蔡其昌與何欣純，卅四名黨工被起訴。台中地院昨天首次開庭，包括國民黨台中市黨部書記長陳劍鋒、第一組總幹事伍康龍等卅四人皆當庭認罪；伍、陳的辯護人更說，兩人就像象棋的車、馬、兵、卒，是聽命中央黨部和輿論的壓力才會自作聰明犯案，希望法官輕判。

    書記長陳劍鋒等 坦承偽造連署

    台中地檢署調查，伍康龍今年一月廿二日在群組要求黨部成員隔天出席「專案講席」，攜帶藍筆、黑筆各一支，提醒勿抄寫八十歲以上黨員、勿寫簡體字、於黨員名冊註記已抄寫的人以避免重複抄寫、並以黑筆、藍筆交替書寫等，以此偽造連署。

    中檢調查，包含今年三月十一日，伍康龍等黨工遞交補件的罷免案提議人名冊，經台中市選委會進行查對後，蔡其昌罷免案連同第一次送件合格數共二三六○份，其中、僅六四○份為真；何欣純罷免案連同第一次送件合格件數共三五一三份，其中僅九七五份為真，兩人偽造比例皆逾七成。陳劍鋒、伍康龍事後還涉嫌刪除對話紀錄湮滅犯罪證據，羈押後雖坦承犯行，中檢仍聲請法院從重量刑。

    台中地院昨首次開庭，審辦長陳建宇一一詢問卅四人，包括伍康龍、陳劍鋒都表示對起訴內容沒有意見，當庭認罪。

    稱如象棋車馬兵卒 盼法官輕判

    伍康龍、陳劍鋒二人的辯護人表示，兩人都已經認罪，且只是像象棋的車、馬、兵、卒是聽命中央黨部和輿論的壓力，要在有限時間內達標，才會自作聰明犯案，希望能從輕量刑。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播