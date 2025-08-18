為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    自由日日Shoot》美前國安高層重砲示警 「國民黨正削弱華府挺台根基」

    美國前白宮國安會幕僚長葛雷近日發出嚴厲警告，直指台灣主要在野黨國民黨不願優先考慮充足的國防開支，此舉正從根本上削弱華府對台支持的根基。。圖為國民黨中央黨部。（資料照）

    美國前白宮國安會幕僚長葛雷近日發出嚴厲警告，直指台灣主要在野黨國民黨不願優先考慮充足的國防開支，此舉正從根本上削弱華府對台支持的根基。。圖為國民黨中央黨部。（資料照）

    2025/08/18 05:30

    葛雷指國民黨：不願優先考慮充足的國防開支

    〔編譯陳成良、記者林欣漢／綜合報導〕美國前白宮國安會幕僚長葛雷近日發出嚴厲警告，直指台灣主要在野黨國民黨不願優先考慮充足的國防開支，此舉正從根本上削弱華府對台支持的根基。他更示警，若台灣無法展現自我防衛的決心，恐將被日益厭倦承擔全球義務的美國視為「不夠認真」的夥伴。

    國民黨駁斥：不接受汙衊國民黨不支持國防

    國民黨發言人楊智伃對此表示，國民黨是近八年刪減國防預算最少的政黨，立法院只能用刪除或凍結的議事攻防策略，要求行政院提出詳盡報告，任何人誤導國際視聽，汙衊國民黨不支持國防，國民黨感到不齒，也絕不接受。

    根據《外交家》雜誌十六日刊登的專文，葛雷指出，在烏克蘭等前線國家積極強化國防之際，台灣內部、特別是國民黨的態度，已在華府內部引發了一股「危險的暗流」，侵蝕了兩黨對台支持，甚至包含傳統最挺台的共和黨。

    葛雷點名國民黨，稱其今年稍早堅持緩慢增加國防開支，並凍結特定軍購項目，是將本應團結國人的國防議題政治化，可能會向對手與盟友傳遞出「台灣並未完全致力於自身生存」的訊號。

    他強調，台灣若想繼續成為美國的優先事項，應在未來幾年內，至少將國防開支大幅提升至GDP的五％，並優先投資於無人機、防空系統等「不對稱戰力」，還必須解決「四年期國防總檢討」中長期存在的老問題。

    他總結，台灣必須促進跨黨派的國防團結，並透過公共外交，向美國人民保證對自身安全的嚴肅態度，「只有這樣，我們才能有把握地認為，美國對這一重要夥伴的支持能夠長期維持。」

