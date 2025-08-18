白營提案修「法官法」 綠轟：全黨救一人 傷害民主

白營提案修法官法改變檢審會結構，綠轟全黨救一人，傷害民主。（資料照）

2025/08/18 05:30

〔記者謝君臨、林哲遠／台北報導〕偵辦「柯文哲案」的檢察官日前升任，立法院民眾黨團批評掌權者以人事控制個案偵辦，提案修「法官法」，要求檢察官人事審議委員會減少官派委員，並引入外部委員。民進黨立委賴瑞隆昨批評，若透過個案式修法「全黨救一人」，這絕對是錯誤且負面的做法；如果執意傷害司法獨立，民意終究會給予最嚴厲的譴責和反撲，呼籲民眾黨三思而後行。

民眾黨發言人張彤回應，當民進黨口口聲聲喊要「尊重司法」，卻對司法界的沉痾弊病視而不見，甚至把改革的在野黨抹黑為「報復修法」，這種顛倒是非的操作，正反映出民進黨早已將司法當成政黨工具，任由政治力凌駕民主法治。

請繼續往下閱讀...

「法官法」第九十條規定，檢審會置委員十七人，由法務部長指派代表四人、檢察總長及其指派的代表三人與全體檢察官所選出的代表九人組成之，由法務部長指派具法官、檢察官身分的次長為主任委員。民眾黨團提案減少官派委員四人，同時增加社會公正人士四人，主委則由檢審會委員互推產生。

司法官升任制度 過去藍綠都遵循運行

對此，立法院民進黨團幹事長吳思瑤強調，司法官的升任制度行之有年，過去不分藍綠都循這樣的制度運行。這一年多以來，民眾黨不管是卡司法預算、杯葛司法人事案，以及很多個案性、針對性的修法，都不是出自於整體國家司法制度的革新，而是為了政治利益、全黨救一人。「黃國昌動員全黨鬥臭司法、動用民粹超越司法的作為，已引起法界反彈，他要繼續和整個司法界為敵嗎？」

賴瑞隆認為，司法正在審理「柯文哲案」，應充分尊重。過去一段時間以來，民眾黨已經有非常多用政治力介入司法的行為和修法，這都是很負面的示範。若不斷透過個案式修法全黨救一人、甚至以藍白多數主導的國會救一人，這絕對是錯誤且負面的做法，對於台灣民主是重大傷害。

律師黃帝穎批評，個案修法絕對是民主法治國家非常錯誤的示範，不論是修「法官法」，或是以質詢名義用疑似造假的示範帶質詢法務部長，甚至假考察之名跑去台北地檢署等，絕對沒有正當性，也不會被全世界民主國家所接受。

張彤回應，黃帝穎究竟能不能代表專業的律師發聲，民眾黨非常存疑，黃已經對修法貼上特定標籤，就不存在專業的討論。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法