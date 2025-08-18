黑熊學院：善用止血帶 提高戰場存活率

黑熊學院昨舉辦「不止一命：止血帶街頭挑戰」活動，民眾踴躍參加止血帶操作教學。（記者陳逸寬攝）

2025/08/18 05:30

〔記者黃靖媗／台北報導〕民防是全社會防衛韌性的重要一環，黑熊學院昨舉辦「不止一命：止血帶街頭挑戰」，由專業教官教導民眾如何使用止血帶。黑熊民防教育協會理事長劉文說明，若正確運用止血帶，止血成功率達七十八％至一○○％，可提高戰場存活率；黑熊學院執行長朱福銘則呼籲，政府與企業應支持在校園、工地、交通要道、大型公共活動中設置止血站與急救箱。

專業教官教導民眾使用技巧

劉文表示，期望相關教學能達成「傷者未送醫前，已有人在現場守護生命」，在事故發生後的「白金十分鐘」內及時止血與送醫，可明顯降低死亡率。根據國際止血教育推廣與多篇臨床研究指出，止血帶正確應用於四肢大出血，止血成功率高達七十八％至一○○％，可強力降低死亡與併發症風險。

朱福銘表示，台灣面臨多種複合性災害，民眾有可能面臨災害時的避難移動，若遭遇創傷難保能就近受到醫療照護，呼籲政府與企業支持在校園、工地、交通要道及大型公共活動中，設置止血站與內含止血帶的救護急救工具箱，並提供定期訓練提升民間自救能量。

不只民間團體重視止血帶的使用技巧，內政部警政署今年度也編列三一七萬七千元預算，擬舉辦「民力技能競賽」，競賽項目包含止血帶包紮、心肺復甦術、交通指揮等。

警政署書面報告指出，各地方政府民力任務隊長久以來雖有組織成員，而未能妥善運用，且訓練方式多為室內靜態教學，缺乏緊急救護觀念、物資搬運及疏導管制等訓練；舉辦民力技能競賽主要是為了驗證民力技能訓練成果，以及在緊急狀況下民防技能的成熟度，也帶動地方政府重視民力技能訓練，以利民力協勤順遂。

