明年度預算將送立院 綠籲朝野共同支持國防提升

立院下會期將審查明年度預算，綠委呼籲不分朝野一起支持台灣的國防戰力提升。圖為今年初立院審查預算情形。（資料照）

2025/08/18 05:30

〔記者謝君臨、陳鈺馥／台北報導〕美國白宮國安會前幕僚長葛雷近日發出嚴厲警告，直指台灣主要在野黨國民黨不願優先考慮充足的國防開支，此舉正從根本上削弱華府對台支持的根基。民進黨立委王定宇昨天說，立院下會期將審議包含國防預算的明年度中央政府總預算案，呼籲不分朝野一起支持台灣的國防戰力提升；行政院也呼籲朝野和人民站在一起，支持國防改革以及國防預算，展現自我防衛的決心。

立法院在藍白立委主導下，這一年多來，對於國防安全的作為令外界感到疑慮，包括今年度國防預算刪除數達八十四億元，凍結數為八九九億元，刪除加凍結的比例高達廿％以上，是近年最高。另外，藍白多次封殺「立委赴中納管」的國安修法草案；國土安全韌性特別預算也險遭刪除。多位國內外專家學者均提出警告，此舉恐向盟友釋出台灣不重視自我防衛的錯誤訊息。

勿向盟友釋出錯誤訊息

王定宇指出，台灣明年度國防預算將會達到「國內生產毛額」（GDP）三％以上，不僅達到美國政府所要求的最低標，也是重視自我安全的展現，但這不完全等同於戰力，應思考台灣現在需要什麼樣的不對稱戰力，如何建構一個融合AI高科技，以最少、最精簡的人力，達到最大殺傷力的不對稱戰力。

王定宇說，對於盟友來說，看到台灣國防預算提升，除展現台灣自我保衛的決心，扎扎實實建構的力量，也是在建構和國際盟友之間的關係。針對明年度國防預算，民進黨立委會好好把關，希望提升國防戰力，更呼籲不分朝野政黨，國家安全沒有黨派顏色之分，希望大家一起支持台灣的國防提升。

對於美方關注台灣安全的維護，行政院發言人李慧芝昨表示，台海及印太區域的和平穩定，是區域內各成員的共同責任與目標，賴清德總統已在今年二月初宣示，政府將持續推動國防改革，並投入更多的資源，明年的國防預算將達到GDP三％以上的目標。

李慧芝指出，過去一年來，政府和民間合作積極提升「全社會防衛韌性」，台灣人民對於守護自己的家園，以及民主自由的生活方式有堅定不移的信念，呼籲朝野和人民站在一起，支持國防改革以及國防預算，展現自我防衛的決心。

