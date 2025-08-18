藍刪凍國防預算 美方不只一次示警

美國前白宮國安會幕僚長葛雷近日撰文警告，國民黨不願優先考慮充足的國防開支，正從根本上削弱華府對台支持的根基。（資料照）

2025/08/18 05:30

學者：在野黨做法 會被視為台灣沒有意志抵抗中國侵略

〔記者黃靖媗／台北報導〕美國前白宮國安會幕僚長葛雷近日撰文警告，國民黨不願優先考慮充足的國防開支，正從根本上削弱華府對台支持的根基。對此，學者認為，若在野黨杯葛國防預算，會被視為台灣沒有能力與意志抵抗中國侵略。

美國參議員蘇利文今年三月曾於國防部次長柯伯吉人事聽證會指出，正在控制立法院的國民黨在國防預算上「玩危險遊戲」，削減國防預算支出並非正確信號；參議員金恩則提及台灣削減國防預算，質疑為何應派遣美軍保衛「一個似乎不太關心自身防衛的實體」。

柯伯吉當時也說，他對台灣立法院刪減軍費感到非常不安，不僅是民主黨，共和黨也常在私下討論此事；柯伯吉並引述川普第一任期的國防部長馬提斯所說「我們不可能比你自己更在乎你的防衛」。

亞太和平研究基金會執行長董立文受訪指出，其實美方早就非常關注兩岸關係政策在台灣政黨政治中的走向，並發現當美國在全力支援台灣的同時，有可能被台灣內部親中政黨的力量抵消。

董立文認為，台灣必須自己展現出有決心、能力與意志，能夠抵抗中共對台灣的壓力與侵略。若在野黨在國會中杯葛國防預算，甚至提出比較親中的兩岸關係政策方向，會被認為台灣沒有能力與意志抵抗中國的侵略，對台灣來說是非常嚴重的問題。

每個國家都要自助才有人助

國防安全研究院戰略所所長蘇紫雲指出，以台灣目前的處境，展現防衛決心與意志的確是最重要的訊號，既能滿足自身防衛需求，也可以增進外交籌碼、提高與盟友間的互信。

蘇紫雲表示，葛雷的話語值得深思，每個國家都要自助才有人助，實務上也可看到川普政府對韓國、日本、北約都有類似的態度。他指出，不只是葛雷，美國國會議員、美國退將都曾呼籲台灣增加國防預算，柯伯吉也曾喊話，指台灣國防預算應增加至GDP五％。

