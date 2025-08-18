為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    新聞分析》志在2028 盧以退為進？

    台中市長盧秀燕昨天在反罷場合中公開說要給朱立倫主席「按個讚」，又起掀起政壇一片盧「到底選不選黨主席」的猜測。（記者蘇金鳳攝）

    台中市長盧秀燕昨天在反罷場合中公開說要給朱立倫主席「按個讚」，又起掀起政壇一片盧「到底選不選黨主席」的猜測。（記者蘇金鳳攝）

    2025/08/18 05:30

    記者唐在馨／特稿

    台中市長盧秀燕昨天在反罷場合中公開說要給朱立倫主席「按個讚」，又起掀起政壇一片盧「到底選不選黨主席」的猜測。事實上，盧秀燕自己沒有說出口終究不是答案，但長期觀察盧「不打沒把握的仗」的個性，志在二○二八的總統大選，不要把能量耗在二○二六的黨主席操盤，應該是最有可能的選擇。

    回顧二○一四年台中市長選舉，胡志強台中升格前後任期已經要滿十三年，在衡量各方情勢後，各方勸進盧參選，但盧說不選就是不選，最後老胡再戰一次，結果以大敗收場，當年民進黨也在縣市長選舉中全面勝利。

    到了二○一八年，各方原以為盧秀燕應該不想再選市長了，江啟臣蓄勢待發之際，盧秀燕突然衝出表態參選市長，不但贏了初選也贏了大選，一收一放之間，可以看出她對政局的盤算，進退之間非常精準。

    這次大罷免，盧秀燕除了力保子弟兵，也到各縣市為黨籍立委反罷助選，相較其他縣市長，包括「普發現金」、「叫青鳥去救災」雖然激起部份泛綠及中間選民不滿，但激情演出也讓她在七二六後幾乎已成泛藍黨主席的最大公約數。

    就在此時，政壇卻又傳出盧可能不選黨主席，她昨還公開擁抱朱立倫並表示要按讚，雖然此時給朱送暖，一向是她「媽媽市長」的溫暖人設，但也透露出盧釋出肯定朱的風向試水溫。

    對盧來說，此時當個最有份量的地方百里侯，可不時串連中部縣市甚至六都藍營市長結盟厚積實力，甚至保持中立身份維持有能力營造藍白合的位階，相較在八二三後馬上要面對地方首長及議員選舉的藍白合矛盾，以及國民黨龐大黨機器財源的籌措、各路人馬的意見紛陳，難免耗損她志在二○二八總統大選的能量，會做出何種抉擇，以盧的政治智慧，答案恐怕已是呼之欲出。

