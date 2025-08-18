細數戰功 盧給朱秀秀：按個讚

台中市長盧秀燕昨細數國民黨主席朱立倫任內多項戰功，強調要給朱拍拍手。（記者蘇金鳳攝）

2025/08/18 05:30

〔記者蘇金鳳、歐素美、陳建志、林欣漢／綜合報導〕台中市長盧秀燕是否參選下屆國民黨主席，連日來引發政壇話題，昨天她在台中和黨主席朱立倫為反罷免同台，不但特別在台上拉起朱的手表示要對他「秀秀」，並細數朱立倫任內多項戰功，強調要給朱拍拍手，還說因大家都稱她「媽媽」，所以「媽媽給你按個讚」。

盧秀燕此舉是否意謂要推朱立倫連任，還是自己要選？盧在接下來的反罷場未回應，而朱在早上回答媒體時強調，此時先團結反罷免及支持核電延役，沒有時間討論黨主席；晚上反罷行程朱立倫講完下台立即上車離開，並未受訪。

朱立倫及盧秀燕昨天在台中都是連趕三場，為楊瓊瓔、江啟臣及顏寬恒三位黨籍立委反罷免助講。朱面對媒體詢問，最近傳出他帶領國民黨打贏七二六罷免卻未獲肯定感到委屈，以及對於各方揣測下屆黨主席的看法，朱低調表示，在八二三之前，全黨就是團結一致，沒有任何時間及空間討論其他議題，八二三的罷免要投不同意票，要守護、守住每一席立委，而且要讓核電延役同意過關，戰戰兢兢、絕不大意。

盧秀燕在進場前受訪時也表示，朱立倫表現好極了，大家可以看到這幾年大選成績都不錯，七二六也是全壘打，朱主席表現很好，要給他掌聲，要給他「秀秀」。盧秀燕上台表示，她和朱立倫、立法院長韓國瑜與楊瓊瓔是「同學」，都是第四屆立法委員，彼此感情很好，朱這幾年擔任國民黨主席，二○二二拿下多數縣市首長，二○二四年贏得立法院多數席次，更在七二六「全壘打」，表現好不好有目共睹，她要給朱拍拍手，因大家都稱她「媽媽」，所以「媽媽給你按個讚」。

盧秀燕此一的動作引發外界揣測，是否代表將接棒參選黨主席或是力拱朱立倫連任？盧秀燕及朱立倫在接下來的反罷免場合中都未再回應。地方黨政人士則分析，在八二三之前，相信各路人馬都不會正式表態，一切在八二三之後就會明朗化。

李乾龍：黨魁之爭 八二三後明朗

對於盧秀燕昨公開肯定朱立倫的舉措，國民黨前秘書長李乾龍昨重申，盧是黨內最大公約數，是最符合民意的人選，大家會繼續勸進。不具名國民黨立委表示，大家都忙著趕場宣傳反罷免、支持核三重啟公投，沒有時間也沒有在討論這件事。另名曾透露會支持盧秀燕的藍委也說，朱立倫已經說過要順利交棒，相信八二三之後態勢就會明朗。

