    首頁　>　政治

    八二三》藍營聯手白營 力催不同意票

    國民黨要複製七二六的勝利方程式，也邀請民眾黨人士助講，盼藍白聯手強力催出不同意票。（記者陳建志攝）

    2025/08/18 05:30

    〔記者林欣漢、李文德、劉濱銓／綜合報導〕八二三登場的國民黨七立委罷免案進入最後倒數，包括立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕等藍營大咖馬不停蹄到各選區助講，並複製七二六的勝利方程式，也邀請民眾黨人士助講，盼藍白聯手強力催出不同意票。

    國民黨黨務人士表示，黨主席朱立倫已宣示，八二三大家一定要拚到底、全力以赴，也是他個人能順利交棒、放心交棒非常重要的戰役。黨內大咖已經組成新一輪的聯防，透過跨區助講、宣傳被罷藍委政績積極造勢；另外，也延續七二六藍白合作反罷的勝利方程式，邀請民眾黨人士到各區助講反惡罷，催出更多不同意票，守護所有藍委。

    延續反罷的勝利方程式

    韓國瑜今日上午將陪同新竹縣立委林思銘展開竹北車隊掃街，下午陪同新北市立委羅明才在新店車隊掃街；林思銘將於廿二日舉行「竹東戲曲公園選前之夜」，邀請新北市長侯友宜、桃園市長張善政，及洪孟楷、王鴻薇、羅智強、徐巧芯等雙北立委站台；羅明才也將於廿二日舉行「反惡罷之夜」造勢。

    洪孟楷昨直言，還是有民眾認為，認同立委的政績是蓋「同意票」，必須持續宣傳、提醒如何投票，結果沒揭曉前，絕對不能大意、僥倖，每一票都重要，票票入匭。

    此外，八二三將舉行核三重啟公投，國民黨昨在雲林、今日在台北舉辦公投宣講會，盼催出選民投下公投同意票。國民黨立委謝龍介說，「核能要同意，省錢吹冷氣，就是這麼簡單。」國民黨也表示，核三延役不只是能源問題，更是國安與經濟問題，呼籲挺核三延役，守住台灣供電穩定與產業未來。

    民眾黨主席黃國昌昨天也到南投市舉辦核三延役座談會。黃說，台灣要發展AI，電力即算力，若不能透過核電提供台灣電力，如何維持台灣高科技業競爭力？他呼籲，一定要催出公投同意票，不要再被民進黨政府綁架。

