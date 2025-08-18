為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    八二三》綠營空戰攻濫權 巷戰聚能量

    中二「解顏行動」團隊昨在霧峰進行車隊掃街，民進黨立委黃捷（右）、發言人吳崢（左）陪同掃街，呼籲大家823出來投同意罷免。（記者陳建志攝）

    中二「解顏行動」團隊昨在霧峰進行車隊掃街，民進黨立委黃捷（右）、發言人吳崢（左）陪同掃街，呼籲大家823出來投同意罷免。（記者陳建志攝）

    2025/08/18 05:30

    〔記者陳昀／台北報導〕八二三登場的國民黨七立委罷免案進入最後倒數，民進黨規劃持續號召黨公職巷戰，延續選前黃金週的「七區齊步走，罷免投同意」的熱度，凸顯藍委對地方勢力的壟斷，主打國會失衡、霸道濫權等作為；在核三重啟公投方面，也要加強火力，正面回擊藍白陣營造謠。

    黨內人士指出，選民進黨規劃持續號召黨公職，透過家戶拜訪、徒步遊行、車隊掃街等「巷戰」深入基層，延續熱度到投票最後一天，並協助罷免團體在選前之夜辦中小型短講，持續凝聚支持能量。

    空戰方面也持續推進，黨內人士表示，江啟臣、楊瓊瓔等人不出席說明會，不與罷團對話，卻持續辦大型造勢，凸顯這些立委的傲慢，同時要持續主打藍委在國會的失序、霸道、濫權等，像行政院對普發現金政策已從善如流、尋求合法合憲的發放，盼儘速推動涵蓋電力電網優化、災區重建的韌性預算，國民黨立委卻仍以意識形態杯葛。

    核三重啟公投 正面迎戰

    同樣將於八二三投票的核三重啟公投，黨內人士指出，民進黨也將加強火力，正面回擊藍白的造謠，以「黃國昌們」對核能立場的昨是今非，揭露核三重啟公投的不正當性。公投主文「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？」但現行「核管法」已明定，必須在主管機關確認「無安全顧慮」的前提下才能繼續運轉，為何還需要透過公投裁決？

    黨內人士指出，國民黨主席朱立倫、台中市長盧秀燕及民眾黨主席黃國昌等人，過去高喊反核無懼、非核家園，如今卻突然擁抱核電，昨是今非，證明這是一場「政治性公投」。藍白過去質疑的核廢料貯存問題尚未解決，如今卻將重啟核三視為台灣供電萬靈丹，合邏輯嗎？

    針對黃國昌質疑兼任民進黨主席的總統賴清德過去聲援核四公投、如今卻主張安全不能公投，黨內人士反問，賴清德過去不同意、現在也投不同意，那「黃國昌們」為什麼過去反核四，現在大轉彎呢？

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播