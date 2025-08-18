八二三》綠營空戰攻濫權 巷戰聚能量

中二「解顏行動」團隊昨在霧峰進行車隊掃街，民進黨立委黃捷（右）、發言人吳崢（左）陪同掃街，呼籲大家823出來投同意罷免。（記者陳建志攝）

2025/08/18 05:30

〔記者陳昀／台北報導〕八二三登場的國民黨七立委罷免案進入最後倒數，民進黨規劃持續號召黨公職巷戰，延續選前黃金週的「七區齊步走，罷免投同意」的熱度，凸顯藍委對地方勢力的壟斷，主打國會失衡、霸道濫權等作為；在核三重啟公投方面，也要加強火力，正面回擊藍白陣營造謠。

黨內人士指出，選民進黨規劃持續號召黨公職，透過家戶拜訪、徒步遊行、車隊掃街等「巷戰」深入基層，延續熱度到投票最後一天，並協助罷免團體在選前之夜辦中小型短講，持續凝聚支持能量。

請繼續往下閱讀...

空戰方面也持續推進，黨內人士表示，江啟臣、楊瓊瓔等人不出席說明會，不與罷團對話，卻持續辦大型造勢，凸顯這些立委的傲慢，同時要持續主打藍委在國會的失序、霸道、濫權等，像行政院對普發現金政策已從善如流、尋求合法合憲的發放，盼儘速推動涵蓋電力電網優化、災區重建的韌性預算，國民黨立委卻仍以意識形態杯葛。

核三重啟公投 正面迎戰

同樣將於八二三投票的核三重啟公投，黨內人士指出，民進黨也將加強火力，正面回擊藍白的造謠，以「黃國昌們」對核能立場的昨是今非，揭露核三重啟公投的不正當性。公投主文「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？」但現行「核管法」已明定，必須在主管機關確認「無安全顧慮」的前提下才能繼續運轉，為何還需要透過公投裁決？

黨內人士指出，國民黨主席朱立倫、台中市長盧秀燕及民眾黨主席黃國昌等人，過去高喊反核無懼、非核家園，如今卻突然擁抱核電，昨是今非，證明這是一場「政治性公投」。藍白過去質疑的核廢料貯存問題尚未解決，如今卻將重啟核三視為台灣供電萬靈丹，合邏輯嗎？

針對黃國昌質疑兼任民進黨主席的總統賴清德過去聲援核四公投、如今卻主張安全不能公投，黨內人士反問，賴清德過去不同意、現在也投不同意，那「黃國昌們」為什麼過去反核四，現在大轉彎呢？

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法