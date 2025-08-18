南投罷免游顥 串聯6鄉鎮大車掃

南投「去游除垢」罷團昨舉辦車掃大遶境，立委黃捷（前排左二）、陳亭妃（左三）陪同罷游領銜人林敬桐（右四）到場力挺。（記者劉濱銓攝）

2025/08/18 05:30

〔記者劉濱銓／南投報導〕國民黨南投縣立委游顥罷免案將在本週六投票，「去游除垢」罷團昨與「經濟民主連合」發起車掃大遶境，串聯選區六鄉鎮相挺罷游，呼籲同意罷免、守護台灣民主；游顥陣營則邀請雲林縣長張麗善等人在竹山掃街反制，呼籲鄉親投下不同意罷免票，守護游顥繼續為人民發聲。

游顥請來張麗善助陣

罷游領銜人林敬桐說，南投第二選區幅員廣闊，這是一場艱辛的行動，此次車掃橫跨六鄉鎮，一起在八二三下架游顥。經濟民主連合智庫召集人、律師賴中強表示，游顥不願回應長期親中的質疑，已經成為國民黨團總召傅崐萁的急先鋒，配合中國統戰政策，嚴重損害台灣利益，是最該被罷免的人。

請繼續往下閱讀...

民進黨立委陳亭妃抨擊，游顥透過違反國會程序，推動違憲法案，惡意刪除攸關人民生活與國家安全的預算，呼籲南投鄉親一定要呼朋引伴，站出來投票。民進黨立委黃捷強調，罷免之路非常辛苦，為的就是要守護這個國家，呼籲更多民眾站出來，在八二三投下關鍵選票。

至於游顥陣營昨請來張麗善街掃。張說，游顥上任一年，與雲林合作增設國道三號林內交流道，未來從彰化二水、田中高鐵站可銜接到林內，從林內又可銜接到南投竹山，讓地方交通路網更縝密，呼籲民眾支持游顥，造福更多鄉親。

國民黨立委游顥由雲林縣長張麗善陪同在竹山街掃，呼籲八二三投下不同意罷免。（游顥團隊提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法