台中3罷區衝刺 雙方火力全開

2025/08/18 05:30

綠批顏寬恒是一審有罪的貪汙犯 盧稱顏三代服務四、五十年

〔記者陳建志、歐素美、蘇金鳳／台中報導〕本週六是第二波罷免及「核三延役公投」投票日，台中三罷團昨邀請民進黨發言人吳崢、立委黃捷到霧峰進行車隊掃街、街頭宣講，批評國民黨立委顏寬恒、楊瓊瓔、江啟臣已不適任，呼籲選民同意罷免；國民黨三立委則分別舉行「反惡罷集會」，邀請國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌、台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜等人站台，批評民進黨選輸翻桌，呼籲選民投下不同意罷免，讓民進黨好好反省。

中二「解顏行動」團隊昨天在霧峰車隊掃街。黃捷表示，罷免顏寬恒已進入最後衝刺期，希望最後六天可以催出更多的同意票。吳崢則表示，顏寬恒是法院一審宣判有罪的貪汙犯，希望鄉親八二三日投下同意罷免，汰舊換新。

吳崢昨天也陪同台中市第八選區「一罷擊臣」罷團志工，至豐原第一市場街頭宣講，他批評江啟臣身為立法院副院長，卻配合權力霸道和濫用；下午則續陪同中三罷團志工到后里月眉糖廠宣傳，指楊瓊瓔跟其他國民黨立委在立法院推動許多對人民福祉不利的政策，例如推動中配入籍台灣年限六年改四年，將來可能會壓縮到健保的資源，呼籲大家八二三站出來同意罷免。

綠議員今起連車掃五天

此外，民進黨立委何欣純邀請民進黨台中市黨部主委許木桂及號召廿四名黨籍市議員，今天開始持續五天，車掃中三、中二選區，呼籲民眾八二三投下同意票。

面對罷團及民進黨來勢洶洶，顏寬恒昨晚舉辦「挺寬恒、反惡罷」霧峰區團結晚會，吸引上千位民眾到場相挺，台中市長盧秀燕稱讚，顏家在這個選區三代服務四、五十年，沒有功勞也有苦勞，民進黨卻選輸翻桌，這次一定要讓民進黨踢到鐵板，才能讓總統反省顧民生、不要再鬥爭了，現場並給顏寬恒抱抱打氣。

三藍委各辦反惡罷集會

中三選區楊瓊瓔昨天則在大雅造勢，國民黨主席朱立倫說，楊瓊瓔是最優秀認真打拚的立法委員，一輩子為台中打拚，呼籲大家不同意罷免。民眾黨主席黃國昌、台北市長蔣萬安等人呼籲，八二三一定站出來不同意罷免及同意公投核三延役。

中八選區立法院副院長江啟臣，昨天在新社舉行團結晚會。江啟臣表示，七二六已經廿五比零，民進黨還不罷手，要繼續罷到底，所以八二三除了守住江啟臣，告訴政府不要再搞鬥爭，要顧民生。

