    政治

    楊瓊瓔、顏寬恒市場拜票 江啟臣辦造勢大會

    台中藍委楊瓊瓔昨到大雅市場掃街拜票，宣傳不同意罷免。 （楊瓊瓔提供）

    台中藍委楊瓊瓔昨到大雅市場掃街拜票，宣傳不同意罷免。 （楊瓊瓔提供）

    2025/08/17 05:30

    〔記者歐素美、黃旭磊／台中報導〕距離八二三罷免只剩六天，國民黨立委紛把握最後一個週末，掃街及舉辦造勢活動反罷免。楊瓊瓔昨到大雅市場掃街拜票，批評八二三罷免不是因為她怠惰，而是政治惡鬥的延伸；顏寬恒也到烏日明道花園城市場等掃街拜票，呼籲選民投下「反對」罷免票，用行動對抗民進黨大惡罷；立法院副院長江啟臣則舉辦「豐原山城團結大會」造勢大會，呼籲支持者一定要站出來投票。

    台中市第三選區立委楊瓊瓔昨一早八點即率服務團隊到大雅市場掃街，高舉「反惡罷、挺瓊瓔」旗幟，沿途向攤商與民眾問好拜票，呼籲支持者八二三當天一定要站出來，投下「不同意票」，守住為地方爭取建設的好立委。

    第二選區立委顏寬恒昨上午在國民黨台中市議員吳瓊華與在地里長陪同下，趕往烏日明道花園城市場和烏日三民市場掃街，昨晚則前往霧峰區德泰街掃街，呼籲選民投下「反對」罷免票，用行動對抗民進黨大惡罷。

    立法院副院長江啟臣昨則舉行「豐原山城團結大會」，藍營大咖齊聚，除了立法院院長韓國瑜、台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜、桃園縣長張善政，台中市藍營立委全部到齊，立委洪孟楷及柯志恩也到場，民眾黨主席黃國昌等也來站台。

