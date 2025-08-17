823罷免 民眾高喊「把共產黨趕出去」

綠委何欣純（右三）率綠議員陪「中二解顏」發言人林宣宏（右二），進烏日三民市場徒步掃街。（記者黃旭磊攝）

2025/08/17 05:30

台中綠營立委、議員團結總動員 五人氣市場徒步掃街

〔記者黃旭磊、張軒哲、歐素美／台中報導〕二○二五大罷免將在八月廿三日進行第二波投票，民進黨立法院幹事長吳思瑤、立委何欣純與陳培瑜、台中市議會黨團議員總動員，在中二、中三、中八罷區「五路齊發」，於五個人氣市場同時徒步掃街，分進合擊，盼催出同意罷免票，吳思瑤陪同台中市第八選區罷團志工在豐原菜市場掃街，有民眾熱情支持表示「要把共產黨趕出去」。

攤商超熱情 指選情越來越好 罷免大成功

吳思瑤說，國民黨撒了鋪天蓋地資源在搶救罷免，但我們會彰顯台灣人的精神「咱沒咧驚」，民進黨五一戰隊會全力以赴，陪伴公民罷團奮戰到最一分鐘，民進黨發言人韓瑩在旁表示，五一戰隊來到台中做最後一個禮拜衝刺，會採取更精準空戰、地毯式陸戰協助公民團體，希望大家一定要記得出來投票。

何欣純昨天上午陪「中二解顏」發言人林宣宏，與民進黨台中市議員張家銨、曾威、何文海、江肇國進烏日三民市場徒步掃街，麵攤、豬肉攤還有豆花攤等攤商及客人多表支持，頻喊選情越來越好，罷免大成功。

何欣純表示，歷經過七二六投票盼公民團體和選民不要氣餒，堅定繼續勇敢向前，讓罷免氣氛越來越好，如攤商所言「倒吃甘蔗」。

立委、議員籲投同意票 下架不適任藍委

民進黨台中市議會黨團副召張芬郁，昨天上午與市議員李天生、林德宇及何欣純團隊在霧峰公有市場，發送「中二解顏」罷免顏寬恒小物，呼籲鄉親罷免投同意，為台灣民主自由投出同意票。

民進黨立委陳培瑜、市議員陳淑華、蕭隆澤、周永鴻等人，昨天陪中三罷團志工先在潭子火車站路口宣講，隨後由在地蕭隆澤、周永鴻帶領下，呼籲用路人與民眾下架不適任立委楊瓊瓔。陳培瑜說，八二三這幾個選區是經過連署書補件才成立罷免案的艱困選區，要延續七二六的精神，大家團結站在一起。

陳淑華說，民進黨持續與公民團體站在一起，下架不適任立委才能守護台灣民主。

中三拒瓔罷團與立委陳培瑜等人，於潭子菜市場宣傳823罷免投同意票。（記者廖耀東攝）

民進黨台中市議會黨團副召張芬郁（左三），與市議員李天生、林德宇到霧峰公有市場掃街。（讀者提供）

