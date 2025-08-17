中國父子檔偷渡來台 桃檢起訴

中國籍四十一歲宋姓男子五月十五日帶著十七歲兒子偷渡來台，桃園地檢署昨偵結，依入出國及移民法案件，將宋男提起公訴，其子另由少年法庭處理。（擷取自網路）

搭橡皮艇抵桃園觀音海邊

〔記者周敏鴻／桃園報導〕中國籍四十一歲宋姓男子五月十五日帶著十七歲兒子，從中國福建省平潭縣君山鎮海邊，搭乘動力橡皮艇抵達我國桃園市觀音區海邊，隔天上午向警方求助，因涉偷渡被逮；桃園地檢署調查時，宋男父子倆通過測謊，並非要刺探軍情，也不要宣示主權，檢方昨偵結依入出國及移民法案件，將宋男提起公訴，其子另由少年法庭處理。

兩人通過測謊 非刺探軍情

桃檢調查，宋男是中國雲南人，平日做工賺錢，父子倆天真以為來到台灣會有更好的出路，也能讓學習美髮的宋男兒子在台念書，兩人從雲南到福建後，在中國的「拼多多」購物網站下單，買到充氣式橡皮艇懸掛船外機的小艇，就跨海約六十八海浬偷渡來台。

五月十五日下午五點半左右，宋男父子倆乘著小艇抵達觀音區觀塘液化天然氣廠旁的沙灘，吃過晚餐留在海邊度過一晚後，隔天上午八點多，父子倆因為身上已沒有錢了，才自行前往市警局大園分局觀音分駐所求助，並因偷渡行為由海巡署北部分署接手偵辦。

桃檢表示，針對宋男父子來台目的進行測謊，都通過測謊，並非要刺探軍情，也不是要宣示主權，但他們的行為已違反入出國及移民法「大陸地區人民未經許可，不得進入臺灣地區」、「未經許可入國」等規定，已將宋男提起公訴，因宋男與其未成年的兒子共犯本案，已請求法官依兒童及少年福利與權益保障法加重其刑。

