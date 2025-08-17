赴金向對岸喊話 邱垂正：有話好好講

陸委會主委邱垂正（左二）昨與金門縣長陳福海（右二）、議長洪允典（右一）等人出席「兩岸和平消災祈福超薦水陸大法會」。（記者吳正庭攝）

2025/08/17 05:30

〔記者吳正庭／金門報導〕行政院陸委會主委邱垂正昨天在金門指出，中國大陸一連串的對台極限施壓與威脅，已成為台海不安、兩岸緊張的主要根源，希望中國大陸放棄對台敵意的思維與負面作為，盼兩岸「和為貴、有話好好講」，在對等、尊嚴的原則下，正常健康有序的交流對話。

「和為貴」 盼中方放棄敵意思維

邱垂正昨由金門縣長陳福海、議長洪允典陪同，出席「兩岸和平消災祈福超薦水陸大法會」，他受訪時表示，希望中國大陸放棄對台敵意的思維與負面作為，特別是一連串的對台極限施壓這些威脅，包括軍機艦擾台、外交打壓、經濟脅迫、社會的統戰滲透，對台非常負面的法律戰，還有一連串的認知作戰及灰色地帶侵擾，這些複合性的施壓，已成為台海不安、兩岸緊張的主要根源。

請繼續往下閱讀...

他指出，願兩岸和為貴，有話好好講，在對等、尊嚴的原則下，能夠正常健康交流對話，共同追求和平共榮的目標，也希望兩岸的政府，以人民的福祉為念，互利互惠、共存共榮、追求兩岸的永久和平。

水陸大法會由金門佛教會、金門大佛園區開發基金會主辦、太武山海印寺策辦，會場設於金湖國中，八月十五日舉辦灑淨儀式，昨天開經祈福典禮至二十二日送聖，為期七天，希望凝聚大眾善心與願力，民眾安居樂業、世界遠離戰禍。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法