川普曝「習近平保證在我任內不侵台」學者：空口承諾不具任何價值

2025/08/17 05:30

〔記者方瑋立／台北報導〕美國總統川普聲稱，中國國家主席習近平曾向他承諾不會在川普任內對台動手。學者專家昨受訪認為，這可能是川普用以彰顯個人外交強硬風格的「表演」，即便習的承諾屬實，也幾乎不具任何價值，這類話語往往帶有誇張或心理戰成分，真正決定中國動武的因素仍是戰略條件與國際情勢，因此台灣的課題仍是必須持續強化自身防衛能力，嚇阻中國任何的冒進，並拒絕成為被動的談判籌碼。

沈明室：

北京不會因「承諾」停止行動

國防院國家安全研究所研究員沈明室說，川普的說法若真有其事，習近平也可能只是模糊帶過，並非嚴肅承諾，「這個承諾是沒有任何價值的」。他分析，中國過去也曾對美國或歐洲釋出類似表態，例如否認有「二○二七作戰計畫」，或聲稱「美國要我打台灣我才不上當」，這些言辭更多是對外宣傳或企圖轉移壓力，並不足以作為政策依據。他也提醒，北京若真有意武力犯台，不會因一句「承諾」而停止行動，仍須密切觀察其實際軍力與戰略條件。

針對被廣泛討論的二○二七年的「戴維森窗口」，沈明室指出，中國將其設為建軍百年的現代化目標，並在有能力的前提下解決「台灣問題」。不過他強調，中國受制於疫情衝擊與美國科技制裁，航艦與先進戰機部署進度也落後，恐難以達標。但倘若出現突發情境，例如美國放棄台灣或台灣宣布獨立，即使中國未做足準備，仍可能訴諸武力犯台。

沈說，研判中國是否犯台關鍵在於戰略機遇與政治判斷。他認同習近平所給的承諾或時間表都不具意義，且以川普的行事風格，尤其在轟炸伊朗大秀美軍實力後，中國是真的不敢輕舉妄動或恣意預測川普反應，這本身對中方已形成一定的嚇阻效果。

宋承恩：

台灣仍須持續強化自身防衛力

遠景基金會副執行長宋承恩則說，川普此次受訪態度與過往不同，過去多避談台灣，這次卻首度正面提及台灣，顯示其心中認知到台海和平的重要性。他認為，川普將這段「習承諾」的故事搬上與俄國總統普廷會面的舞台，意在營造「只要我當總統，戰爭就不會發生」的敘事，將自己塑造成能維持和平的強人領袖，與普廷聲稱「若川普在任，俄烏戰爭不會爆發」的效果相似。

宋承恩分析，川普此番言論更像是個人風格的「元首外交」，帶有表演性質，但不代表美國政策有任何改變，美國印太戰略與台灣合作仍持續深化，從漢光演習、美台軍事合作到偵察科技、無人機產業鏈整合等領域，均有增無減。

不過，宋示警，若川普的說法屬實，也等同揭露中美間曾坦率討論過中國攻台的可能性，且習近平僅以「我有耐心」帶過，未否認武力犯台意圖，甚至暗示只是「等待時機」，這背後訊息相當危險，表示中國的野心外顯，美國決策圈亦對此心知肚明。台灣不能因川普的「保證」而掉以輕心，真正的課題仍是持續強化自身防衛能力，同時確保在任何大國外交的談判桌上，台灣都不會是被動的籌碼。

