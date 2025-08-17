罷免羅明才 蘇巧慧等助陣：拚到最後

民進黨新北市黨部主委蘇巧慧率黨公職與罷團催票。（記者翁聿煌攝）

2025/08/17 05:30

〔記者翁聿煌、羅國嘉／新北報導〕第二波罷免投票前黃金週末，民進黨新北市黨部主委蘇巧慧昨率同黨籍立委、議員及罷團志工，前往新店惠國市場掃街，呼籲攤商和民眾支持八二三罷免國民黨立委羅明才，蘇巧慧說，儘管前方路途艱困，依然要拚到最後。同時間羅明才也找來台北市副市長李四川，在相距不遠的建國市場拚場，呼籲選民要用選票終止惡罷。羅明才表示，大惡罷在七二六已經是一個逗點，八二三就讓這件事成為句點。

罷團「拔羅波」志工在投票前最後周末，與民進黨民代一同掃街拚罷免。「拔羅波」發言人琪琪指出，希望民眾在八二三出來投票，再給新店、深坑、石碇、坪林、烏來改變的機會，讓遠在立法院裡的羅明才可以聽到人民真正的心聲。

蘇巧慧則指出，新北第十一選區是國民黨長期掌握資源的區域，「儘管前方路途艱困，依然要拚到最後」，這場恢復國會秩序的公民運動，眾人會繼續前進，讓國民黨立委看見台灣人守護民主制度的決心。

別苗頭 李四川陪羅拜票

羅明才昨天則與李四川到新店區建國、仁愛市場掃街。由於李四川與蘇巧慧都被視為可能代表國民黨與民進黨競逐下任新北市長的人選，因此昨天的罷免掃街頗有互別苗頭的意味。

李四川指出，新店所有建設，都有羅明才的身影。他批評，沒有差別的罷免是沒有道理，是惡質的，而且也不是民主。羅明才則呼籲民眾團結展現力量，八二三讓惡罷畫下句點。

台北市副市長李四川力挺立委羅明才。（記者羅國嘉攝）

