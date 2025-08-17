罷林思銘 綠營巷弄陸戰 要催出同意票

823罷免投票的黃金週末，民進黨與「撕除惡銘」罷免團體的竹二寶山齊步走。（記者廖雪茹攝）

2025/08/17 05:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕八二三罷免投票的黃金週末，民進黨偕同罷免新竹縣第二選區立委林思銘的「撕除惡銘」罷團志工，昨與民進黨立委范雲、新竹縣黨部主委鄭朝方與桃竹地區的議員團隊，於寶山鄉展開步行巷弄陸戰，把握最後一週催出同意罷免票；林思銘昨晚則是在縣府前廣場舉辦大型造勢晚會，國民黨主席朱立倫、立法院長韓國瑜、民眾黨主席黃國昌，以及北中基首長等接力站台助講，共同宣示「拒絕惡罷、挺核三延役」。

范雲痛批，林思銘是一個「只會表演，心中只有黨意，黨意永遠高於新竹民意的立委」，罷免行動是愛的力量，為了新竹的幸福，拜託大家八二三出來投罷免票，讓更適合的人來代表新竹發聲。

「撕除惡銘」罷團志工Annie表示，罷團志工這八個多月來非常辛苦，站在街頭四處宣講，好不容易把這張門票拿到，真心希望大家出門投下「同意罷免」四個字，新竹值得更好。

朱籲人民力挺林思銘

林思銘團隊昨晚舉辦「新竹再贏一次團結之夜」大型造勢。朱立倫表示， 七二六大罷免大失敗，但總統賴清德仍執迷不悟，堅持八二三推動罷免到底。他呼籲有智慧的人民力挺林思銘，守護台灣「造山者」辛苦打造的經濟奇蹟，絕不能讓執政黨成為「移山者」，讓科技產業外移、造成經濟危機。

