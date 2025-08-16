《南投罷免案說明會》罷免領銜人林敬桐批親中 游顥反嗆雙標

南投立委游顥罷免案舉辦說明會，罷免領銜人林敬桐痛批游顥親中，未替台灣、南投發聲。（記者劉濱銓攝）

2025/08/16 05:30

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投第二選區立委游顥罷免案昨辦說明會，罷免領銜人林敬桐痛批游顥親中，未替台灣發聲，甚至提案「中配六改四」、國會擴權，並在澎湖設服務處，無心為南投服務；游顥回應，中配六改四他已撤案，健保署也說明六改四不會影響健保，且過去賴清德、陳菊、謝長廷等人也都有和中國交流，質疑罷團「雙標」。

林敬桐表示，游顥提案中國配偶取得身分證年限由六年改為四年，是為中國「洗人口」，中配父母可來台依親享受健保，將排擠健保經費，衝擊偏鄉醫療資源。

林︰參加統戰 無法代表南投

另外，游顥也提出「不在籍投票」，讓中國台商可不在籍投票，並恢復國民黨附隨組織救國團，以取回不當黨產，甚至在國會擴權，以及刪除「心理健康計畫」預算，讓南投人無法享有諮商服務。

尤其至今仍未對赴中參加「海峽青年論壇」等統戰活動，以及發表模糊國家立場言論做出解釋，游上任以來未見對南投有益法案，有的都是親中、統戰，根本無法代表南投。

游︰去中國是為農產找出路

游顥指出，過去外配四年可取得台灣身分，中配則要六年，被國際視為族群歧視，他在提出法案後，為避免替大罷免添柴火，便立刻撤案，且健保署也說明，每年依親用健保名額就是六十人，不會排擠資源。

至於他和中國交流，許多都是為南投農產、觀光找出路，卻被貼上標籤、無限上綱；有關在澎湖設服務處，也只是運用團隊人員位在澎湖的家，替民眾爭取機位候補，或協助在澎湖的南投人；不在籍投票更是民進黨以前就提過，相關質疑只是自打嘴巴。

南投立委游顥罷免案舉辦說明會，游顥質疑罷團「雙標」。（記者劉濱銓攝）

