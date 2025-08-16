為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    台中民進黨今總動員 5人氣市場催同意罷免票

    選前黃金週，立委何欣純率中市24名綠營議員總動員催同意罷免票。（何欣純服務處提供）

    2025/08/16 05:30

    〔記者蘇孟娟、張軒哲、黃旭磊、歐素美／台中報導〕台中市包括中二區顏寬恒、中三區楊瓊瓔及中八區江啟臣等三名國民黨立委罷免案，八月廿三日投票在即，投票前黃金週，民進黨立院黨團「五一戰隊」與民進黨台中市立委何欣純、市議會黨團廿四名議員總動員，十六日在三罷免區五個人氣市場分進合擊，盼催出同意罷免票；三名藍委則各請出包括藍白黨主席朱立倫、黃國昌，與立法院長韓國瑜、雙北市長蔣萬安、侯友宜、台中市長盧秀燕等助陣反罷。

    大罷免投票前黃金週末，包括何欣純與綠營廿四名議員及立院黨團「五一」戰隊幹事長吳思瑤等人，將前進包括豐原第一市場、潭子市場、烏日三民市場、沙鹿市場及霧峰市場跟民眾直接對話；另有公民團體十六日晚間在沙鹿推出罷免顏寬恒活動，包括前立法陳柏惟、民進黨發言人吳崢等均將到場助陣。

    此外，民進黨挺罷「台中隊」在十八日到廿二日選前倒數黃金五日推出「台中環形山海屯大車掃」行動，盼號召民眾廿三日投下同意罷免票。

    3藍委邀大咖來助陣

    面臨罷免的三名藍委選前黃金週各推出反罷活動，江啟臣請到韓國瑜、侯友宜與盧秀燕及黃國昌助陣；楊瓊瓔則有朱立倫與黃國昌、蔣萬安與盧秀燕助講；顏寬恒則請來盧秀燕、侯友宜及新竹市長高虹安助反罷。

