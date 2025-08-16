為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    朱子弟兵︰824進「準交接」狀態

    國民黨主席朱立倫（記者叢昌瑾攝）

    國民黨主席朱立倫（記者叢昌瑾攝）

    2025/08/16 05:30

    為反罷募款上億 卻被罵成這樣 乾脆不要幹了

    〔記者施曉光、甘孟霖／台北報導〕台中市長盧秀燕傳不選國民黨主席，先前表態「交棒」的現任主席朱立倫是否連任引發關注。朱立倫子弟兵、國民黨智庫副執行長凌濤昨指出，八二三投票過後，從八月二十四日起所有朱中央團隊都將進入「準交接」狀態。他強調，朱立倫為國民黨貢獻很多，為了大罷免幫黨募款上億元的經費，卻被罵成這樣，讓朱團隊覺得灰心、無奈，「戰成這樣，罵成這樣，乾脆不要幹了！」

    凌濤昨接受專訪，主持人問，朱立倫與台中市長盧秀燕先前輔選七二六罷免投票過程是否談過交棒之事？凌濤指出，盧、朱見面時他沒在現場，但他認為朱一定有敦促盧接下黨魁，且朱也曾公開點名盧秀燕，「這個態度、感受與對話已經這麼清楚，大家應該是去問誰要接棒，而不是問要交棒的人。」

    凌濤指出，很多人主張不管以後誰當黨主席，現在的文傳會新媒體部團隊都應該留下來，「文傳會、智庫、青年團這一批人，在朱立倫被打時，他們沒有被打，沒有無奈感嗎？當然有！」他強調，不要認為可以把黨中央各部門切割，因為這是一體的。主持人追問，意思是換了黨主席，新媒體團隊也要換人？凌濤說，「of course（當然）」。

    主持人又問，如果盧秀燕不參選黨主席，朱立倫是否就不會留任？凌濤則說，八二三是最後決戰，朱中央一定要打贏，除此之外，八月二十四日以後黨中央團隊都會進入「準交接」狀態，不只有新媒體部，智庫也都會進入交接狀態。

    洪秀柱喊話 要盧秀燕下定決心

    凌濤還強調，朱立倫任內國民黨九合一選舉大勝，全台灣一百五十位年輕議員戰將，新國會國民黨立委的平均年齡最低，且重返國會最大黨，這次七二六投票又完封，今天卻被罵成這樣，讓朱團隊感到灰心、無奈，「戰成這樣，罵成這樣，乾脆不要幹了！」

    凌濤表示，這次大罷免總經費上億元，沒有在原本的黨務經費預算中，必須靠朱立倫募款，結果七二六完封也要被罵，「朱立倫還有什麼留下來的必要？」

    至於除了盧秀燕，朱立倫是否還有屬意人選？凌濤說，他不知道朱立倫的想法，但朱團隊所有人的心目中，「就是鎖定一個人」，這個人「比較像國民黨會走向二○二八」。他說，想挑戰二○二八或明年選舉的人，一定是希望有經驗的人來接黨主席。

    前國民黨主席洪秀柱昨受訪時，也為朱打氣說，在沒有任何資源下，國民黨目前非常辛苦，「朱主席也滿可憐的」。洪秀柱並喊話盧秀燕「下定決心就勇往直前」，不要考慮那麼多，很多事情瞻前顧後都不對。

