邱垂正︰中共聲稱領導抗戰 是扭曲事實

陸委會主委邱垂正（資料照）

2025/08/16 05:30

超過管制期人員若參加中共閱兵 顧立雄︰依規定處置

〔記者李文馨、鍾麗華／台北報導〕陸委會宣布禁止中央與地方政府人員出席中共「九三閱兵」活動。國防部長顧立雄昨在立法院受訪表示，「兩岸人民關係條例」約制少將以上人員赴陸，若超過管制期人員參加中共九三閱兵，陸委會認定違法，國防部將依相關規定處置。

陸委會主委邱垂正昨也透過陸委會官方臉書、LINE帳號發布影片指出，中共政權近年來一再扭曲事實，聲稱對日抗戰是由中國共產黨所領導，更據此虛構台灣歸屬於中華人民共和國，以此誤導國人、混淆國際社會認知。

邱強調，中共藉由扭曲歷史事實，誆稱主導對日抗戰，進而舉辦「九三閱兵」、「台灣光復」等系列紀念活動，目的就是要強化其「一中原則」，錯誤連結聯合國 二七五八號決議文，意圖消滅中華民國及捏造台灣歸屬，以誤導國際社會接受其對台主權之片面主張，國際社會及台灣民眾不會認同。

陸委會發言人梁文傑前天表示，中共宣布將邀請相關國家領導人、參與中華民國抗日戰爭的老兵、遺族及台灣、港澳人士出席相關紀念活動與座談會。為防範中共利用主辦相關活動，對台遂行統戰操作，禁止各級政府含所屬單位人員參加中共「九三閱兵」及其官方主導的相關活動。

顧立雄昨受訪回應，依據「兩岸人民關係條例」第九條之三約制少將以上的人員，如果還在赴陸管制期間得經過許可，因此不可能赴陸；若超過管制期限人員參加中共九三閱兵等相關活動，陸委會認定違反「兩岸人民關係條例」第九條之三，國防部將依照相關規定處置。

兩岸條例規定，曾任國防、外交、大陸事務或與國家安全相關機關政務副首長或少將以上人員，或情報機關首長，參與大陸地區黨務、軍事、行政或具政治性機關（構）、團體所舉辦慶典或活動，不得有向象徵大陸地區政權之旗、徽、歌行禮、唱頌或其他類似之妨害國家尊嚴行為。

