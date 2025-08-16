朱批賴 隻字未提中華民國抗戰

台北市政府大廳昨舉行「抗戰勝利與台灣光復80周年紀念」圖片展開幕式，台北市長蔣萬安與國民黨主席朱立倫等人出席。（記者叢昌瑾攝）

2025/08/16 05:30

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席朱立倫昨日在臉書發文指出，八十年前的今天，全體中華兒女歷經八年奮戰，終於在民國三十四年迎來抗戰勝利，也才有台灣從殖民統治中重返祖國的歷史轉折，但令人痛心的是，作為中華民國的總統，賴清德在發文中高談民主與和平，隻字未提中華民國的抗戰歷史、三百二十萬國軍的犧牲，也完全抹去國民黨領導抗戰的史實。

朱立倫強調，「忘了歷史的人，怎麼帶領國家走向未來？扭曲歷史的人，怎能說要守護民主自由？仍在內部製造仇恨、說要打掉雜質的人，又憑什麼高喊團結台灣？」

馬︰賴淡化日本當年暴行

前總統馬英九也質疑賴清德，只提終戰，不提抗戰，讓人憤怒與失望。他強調，對日抗戰勝利對中華民國意義重大，賴清德卻刻意淡化日本當年暴行，為了媚日，忘記國人的屈辱與犧牲，而且賴清德直接扭曲歷史，大談歐戰卻避談對日抗戰，刻意美化日本侵華歷史，只為了對日本卑躬屈膝，讓人痛心疾首，已經不配擔任中華民國總統。

馬英九表示，日本人殘暴侵略中國，無數國人因而犧牲，身為中華民族的一份子，這個承載著鮮血與屈辱的歷史事實，不容抹滅與扭曲，更不容遺忘與淡化，難道賴清德忘了向中華民國憲法宣誓就職的義務與責任嗎？

前國民黨主席洪秀柱也發文痛批賴清德，「你配做中華民國總統嗎?!｣「忘了抗戰勝利就沒有台灣光復，賴清德是以日本遺民心態當中華民國總統嗎？」洪說，賴清德在重要場合只提遠在萬公里以外的歐戰勝利，卻避而不談抗戰勝利，「他怕得罪日本人嗎？還是骨子裡認為日本才是『母國』，對被殖民統治仍留戀不捨？這種心態，不就是標準的台獨思維嗎？台獨的邏輯，就是切斷民族記憶，把自己的根砍斷」，「以這樣的日本遺民心態，賴清德配不配擔任中華民國總統？」

